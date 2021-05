-Publicidad-

Ante las denuncias por despojo de tierras y acusaciones de supuesta corrupción en el Catastro, el candidato de Fuerza por México (FM) a la alcaldía de Puebla, Eduardo Rivera Santamaría, propuso “sanear” dicha dependencia y que los dueños ”marquen su propiedad”.

Lo anterior en entrevista a medios el lunes, cuestionado respecto a cómo atenderá las quejas por invasión de predios en las colonias de la capital y juntas auxiliares, a lo que el abanderado respondió que “es un tema con una línea muy delgada de problema”.

“Yo creo que lo que tiene que hacer, y al final del día también lo pienso, los dueños de predios lo primero que tienen que hacer para evitar que te lo invadan es enrejarlo, porque hay organizaciones que toman ahí argucias legales para poder invadir la autoridad de otras personas”, declaró Rivera Santamaría.

En este sentido, adelantó que el ayuntamiento podría gestionar alguna compensación en el pago del predial en el caso de que se haga la delimitación de terrenos, pero que sea “cumpliendo la ley”.

“Si tu estas cumpliendo la ley, si estás protegiendo lo tuyo, yo creo que el ayuntamiento tiene, ¿por qué no? premiar a los ciudadanos (…) En este caso si hay una correcta formulación para que la propiedad sea cuidada y lo hacen, yo no veo porque no tengamos que darles una oportunidad y darles compensación en el predial”, respondió ante la pregunta de la prensa.

Sanear catastro

Cuestionado respecto a las versiones de que habría personal coludido en el Catastro municipal, al ser quienes avisan de tierras en aparente abandono, Rivera Santamaría aseveró que se tiene que “sanear” a los servidores públicos, al inferir que habría una implicación de funcionarios con organizaciones que se dedican a despojar tierras

“Tenemos que sanear a servidores públicos que hacen mal las cosas, para que ellos (las organizaciones) sepan dónde están las cosas vacías, tiene que salir de los servidores; si es necesario limpiar más de la mitad de los cargos, lo vamos a hacer”.

Apuntó que es necesario que la Comuna cuente con una documentación “clara” para evitar este tipo de denuncias, mientras que prometió aplicar orden a esta problemática, al aseverar que “no se pueden mandar mensajes encontrados”.