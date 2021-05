Hay pruebas de que en SEP hay aviadores: Bautista a Lozano

-Publicidad-

Araceli Bautista Gutiérrez, quien hace unos días denunció que había aviadores en la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla, advirtió que se va a defender si la dependencia presenta las dos denuncias en su contra, pues –dijo– “hay pruebas de lo que estoy diciendo”

Bautista Gutiérrez dio a conocer que un mes y 17 días fungió como directora de Recursos Humanos de dicha secretaría estatal y aseguró que le consta que había aviadores en dicha dependencia.

“Justamente por alguna razón que él conoce, me dijeron de repente que ya no podía estar, tal cual, me dijeron que yo llegue con la espada desenvainada para quitar a todos esos aviadores y así fue”, sostuvo, luego de que el lunes, el titular Melitón Lozano Pérez indicó denunciaría a Bautista Gutiérrez por ser “cómplice” de casos de “aviadores”.

Dijo que ella no podía permitir que gente siguiera cobrando, cuando hay profesores que no tienen horas de trabajo, ni centros de trabajo, y hay gente que está de aviador, cobrando, cuando en realidad no hace nada y “me consta porque los vi”.

Sin embargo, aclaró que si la SEP la denuncia, se defenderá, pero además, advirtió que tiene pruebas, “él (refiriéndose a Lozano Pérez) sabe muy bien que hay pruebas de lo que estoy diciendo, hay pruebas y no me voy a dejar, me voy a defender porque es sencillo, hay con qué, no hable de más, porque estuve dentro y me di cuenta como se opera”.