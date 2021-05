Diego Fernández advierte a AMLO que lo denunciará si da pruebas

-Publicidad-

En otro episodio de su pleito con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el panista Diego Fernández de Cevallos le advirtió que lo denunciará si no da a la Fiscalía General de la República (FGR) las evidencias de que él ha cometido “delitos graves”.

“Comprendo que no quiera enfrentarme, cara a cara, en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al Presidente de todos los mexicanos imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro de hace 20 años (que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra”, escribió Fernández en una carta dirigida al mandatario mexicano.

“Si fuera usted hombre de honor, su acusación pública estaría ya acompañada de pruebas que la sustenten. Como no es el caso, le exijo presentar ante la Fiscalía General de la República la denuncia correspondiente, para que se integre la carpeta de investigación y se resuelva lo que en Derecho proceda”, añadió Fernández de Cevallos.

“Si no satisface pronto mi exigencia: la denuncia de hechos la presentaré yo”, concluyó en el documento.