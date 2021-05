Cacique, la carta de «Alito» al 2024

-Publicidad-

Cada presidenciable tiene a su candidato a gobernador de Puebla para la sucesión del 2024.

Y en el caso de «Alito», Alejandro Moreno Cárdenas, su candidato para Puebla, sin duda es Javier Casique Zárate, Secretario de Acción Electoral del comité nacional del PRI.

Ahora que «Alito» sea candidato a presidente en el 2024, seguramente se inclinará por la nueva generación de políticos priistas y es ahí donde Casique encaja perfectamente y además, por trayectoria lleva ventaja.

Pero no sólo la cercanía, afecto o amistad son factores de una decisión política de ese nivel. Los números de Javier Casique son sus mejores cartas credenciales.

En la elección del año 2018, al frente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado, Casique cerró con más de 550 mil votos a favor del candidato a gobernador, Enrique Doger Guerrero.

En esa misma elección, a pesar de la «ola de López Obrador», el PRI con Javier al frente ganó casi 80 municipios, lo que significa que gobierna el mayor número de los 217 del territorio poblano.

Además, los resultados obtenidos por el PRI en Coahuila e Hidalgo lo consolidaron como un «operador político de grandes ligas», sin contar su papel en la conformación de la Coalición Va por México.

Por si fuera poco ya tiene experiencia como diputado al Congreso del Estado y seguramente será diputado federal del grupo compacto, en la legislatura que le pondrá freno a los excesos del presidente.

Si todo sigue igual, no lo va a parar, ni Obama.

Marisol apoya a Nacho Mier

De Buena Fuente le informa a los tecamachalquenses que: La química Marisol, los está engañando… con la verdad.

Marisol Cruz García es la presidenta municipal de Tecamachalco y aunque en público reniega de Ignacio Mier Bañuelos, la verdad es que (presuntamente) está operando a su favor.

Como dicen en la política: «Quiere despistar al enemigo».

A final de cuentas, Marisol e Ignacio trabajan para el mismo partido político: Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ni modo que la alcaldesa trabaje para llevarle la contraria al presidente López Obrador.

No mentir, no robar, no traicionar y Marisol Cruz no va a traicionar a la 4T.

Así es que yo no le creo su show.

Ella, está con Nacho y Nacho, está con ella.

Ni Obama

Ricardo Monreal, por cierto presidente del Senado de la República carece de liderazgo y «punch» en Puebla. Viene a abonar por la unidad de Morena y no lo logró. Fracaso total. La neta es que al Senador, no lo pela ni Obama.

El Verdugo

Candidatos a diputados locales de Morena, andan negando que se vaya a formar un «bloque anti-Barbosa» en el Congreso del Estado. Y tienen razón. Es mentira esa versión. El Verdugo dice: Si van a perder, ni tiempo van a tener para formar un bloque.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

