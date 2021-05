Rivera Santamaría, a favor de zona de tolerancia a trabajo sexual

-Publicidad-

El candidato de Fuerza por México (FM) a la alcaldía, Eduardo Rivera Santamaría, se dijo a favor de delimitar una zona de tolerancia para el trabajo sexual en la capital, al señalar que es falso que dicha actividad pueda erradicarse, por los que sugirió regularla.

Lo anterior la mañana de este lunes, en entrevista a medios, luego de la firma de compromisos con asociaciones civiles de Puebla, con quienes se comprometió a abordar su agenda en tema de derechos.

Cuestionado respecto a su propuesta para abordar el trabajo sexual, siendo que mujeres han acusado cobros de piso por ejercerlo en las calles del Centro Histórico, Rivera Santamaría señaló que es un tema que se debe «regularizar».

Calificó como «mentiras» las afirmaciones de otros candidatos, quienes han dicho que se puede frenar esta práctica en la ciudad, por lo que propuso la delimitación de una zona de tolerancia, como lo han pedido las trabajadoras.

«Es un tema que tenemos que hablar de frente, esta es una profesión, un negocio, como le quieran llamar, de toda la vida; lo que tenemos que dar son condiciones favorables para todo el mundo, al final no lo vas a erradicar eso es mentira. Si eso fuera cierto, lo hubieran hecho (Eduardo) Rivera Pérez«, aseveró el abanderado

Argumentó que en otras ciudades del mundo se han establecido dichas zonas, mientras que, especificó, «no se abrirá» la tolerancia a toda la ciudad.

«Ejemplo, Holanda, calles perfectamente bien establecidas, para poder desarrollar las actividades, ¿Por qué no aquí?, no nos escondamos, tenemos que abrir los ojos (…) Y no con eso quiero decir que quiero abrir a todos lados las cosas, tenemos que poner en cada parte las cosas, tenemos que poner orden y gobernabilidad«, dijo.