-Publicidad-

El presunto supervisor de Little Caesars de la sucursal ubicada en Bosques de San Sebastián, en Puebla capital, prefirió señalar que “es ignorante” ante la negativa de la empresa a permitir que un joven se presente maquillado para evitar reconocer el acto de discriminación en contra del trabajador.

De acuerdo con la denuncia en redes sociales, los hechos sucedieron el pasado 14 de mayo en la sucursal mencionada, cuando el joven Luis Jaime Rodríguez Zárate se presentó a laborar en su horario normal, sin embargo, le negaron la entrada debido a que iba maquillado.

A través de una grabación, se puede escuchar como presuntas encargadas del local cuestionan al joven sobre su “sexo” en su INE, el cual es “hombre” e insinúan que por eso no debe maquillarse, además de que le dicen que se desmaquille o no lo dejarán pasar.

Tras una discusión, lo comunican por teléfono con el presunto supervisor, aunque Jaime no deja de grabar el altercado, lo que es comunicado por una de las mujeres al supervisor, sin embargo, no se deja intimidar.

El joven narra entonces al hombre al teléfono que le están pidiendo que se desmaquille y le pregunta el porqué, al tiempo de señalar que también hay una chica que está maquillada y en contra de ella no hay represalias, a lo que éste señala que son reglas de recursos humanos, por lo que le pide acatarlas, aunque “no sabe la razón” del trato hacia el joven.

Le levantan acta administrativa

Asimismo, lo “invita” a seguir el reglamento, pero Jaime argumenta que por el momento no puede regresar a su casa para desmaquillarse, entonces el supervisor le señala que no se le permitiría el acceso al trabajo, además de que debe explicar los hechos en un acta administrativa por “no cumplir con la presentación personal”.

Entonces Jaime comenta no dejarlo trabajar por el hecho de ir maquillado y ser hombre es discriminación, además de que señala que en ninguno de sus trabajos anteriores –incluso otro Little Caesars y un Mc Donald– había enfrentado este tipo de situaciones, ante lo cual el supervisor señala que “es ignorante en el tema”, pero que cobra para hacer que se cumplan los reglamentos.

Jaime señala que las mujeres sí van maquilladas y no es por ninguna norma de higiene o manejo de alimentos que se les prohíba hacerlo, además de que él no está en el área de cocina y lleva seis meses laborando en el sitio, debido a que necesita su salario para subsistir.

- Publicidad -

Es necesario señalar que, de acuerdo con la página de trabajo Indeed, que recopila opiniones de empleados señala que los trabajadores que quieran trabajar en Little Caesars deben presentarse con pantalón y zapatos negros limpios, usar cubrebocas y cofias, no quitarse el mandil ni la gorra, así como la playera de la empresa; llevar uñas sin esmalte y hombres rasurados cabello corto, pero en ningún momento prohíbe el maquillaje.