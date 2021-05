-Publicidad-

El morenista y presidente del Senado, Ricardo Monreal Ávila, señaló que la pugna entre el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, y la edil con licencia, Claudia Rivera Vivanco, afectará al partido en la elección, por lo que hizo un llamado a la unidad.

Así lo comentó en entrevista a medios en su visita al estado, la tarde de este domingo, cuando el legislador recalcó que vino al estado “en son de paz” y adelantó que se reunirá este lunes con la ahora candidata de Morena a la reelección, mientras que replicó la petición de “cerrar filas” a la militancia en Puebla.

Cuestionado respecto si los roces que ha tenido Rivera Vivanco con el gobernador, ambos de extracción morenista, Monreal Ávila refirió que dichas pugnas, al igual que los conflictos que se han generado por la repartición de candidaturas en Morena, generan división al interior del partido

“Siempre afecta, no puedo decirse que no, siempre afecta esa división, donde quiera que voy llamó a los compañeros a que se sumen, (…) también un llamado a los que perdieron las contiendas internas, no voy a criticar los procesos internos, pero mucha gente quedó lastimada”, dijo a pregunta expresa.

En este sentido, el coordinador de los senadores de Morena señaló que las dirigencias deben buscar la reconciliación entre los militantes, pues reconoció las inconformidades con las candidaturas, el cual dejó “heridos” a algunos aspirantes.

“Estamos en una situación no fácil, pero yo creo que hay gente muy capaz y muy generosa, sé que hay enojo, pero es más importante el proyecto de nación y lo que nos ha dejado es que ya no puede seguir así el proceso de selección, que a todos dejó insatisfecho”, declaró.

Sin pruebas de apoyo a oposición

Cuestionado respecto a las acusaciones en contra de Barbosa Huerta, de que favorecería al candidato panista de la oposición, Eduardo Rivera Pérez, Monreal Ávila señaló que no tiene pruebas para afirmar tal señalamiento, mientras que confió en que el mandatario aportará a la “democracia” de la próxima elección.

“No tengo pruebas, yo conozco al gobernador, es una gente comprometida con el proceso democráticos, no tengo pruebas, pero repito vengo en son de paz y no quiero hacer declaraciones y que estas vayan a causar mayor encono entre nosotros, lo que vengo es a poder conciliar”, respondió el senador allegado a su homólogo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, quien a su vez ha sido vinculado con Rivera Vivanco.

En cuanto al diputado de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, quien mantiene un juicio en contra de la candidatura de Rivera Vivanco, además de que ha realizado diferentes críticas a la edil y su partido, el senador señaló que también buscará el dialogo con el legislador local.