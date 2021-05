-Publicidad-

El candidato de la alianza “Va Por Puebla” a la alcaldía, Eduardo Rivera Pérez, reconoció que la invasión de predios es un problema en la capital, lo cual se debe a que no se tiene orden, por lo que se debe de aplicar el Estado de Derecho.

Sin embargo, en entrevista con este medio no precisó propuestas o estrategias para reducir esta problemática, ya que en cada trienio se dan quejas de invasiones por diversas organizaciones, así como por particulares que ocupan predios intestados o aparentemente sin dueño.

“Se tiene que hacer valer el Estado de Derecho, (…) la ley establece el respeto a los espacios públicos y nosotros la haremos valer”, declaró.

De 2011 a 2014, cuando Rivera Pérez fue alcalde, Antorcha Campesina fue acusada de invadir terrenos en las colonias del sur, pero el tema no se pudo solucionar.

También hay que recordar que el 3 de febrero de 2012, el ayuntamiento realizó un despojó en la junta auxiliar de La Resurrección en un predio de 2.5 hectáreas de la zona arqueológica de la comunidad, donde había 51 viviendas del Comité Particular de Bienes Comunales del Poblado de manera improvisada, sin embargo, al día siguiente los habitantes volvieron apropiarse del terreno a fin de levantar de nueva cuenta sus casas.

En ese entonces, Rivera Pérez aseguró de manera tajante que “somos la autoridad y haremos valer la ley, ni siquiera tienen permiso, ni siquiera tienen la propiedad y pretenden construir en un espacio donde no les corresponde su vivienda”.

Falta de autoridad genera estos actos

El viernes, en entrevista, el abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso Por Puebla (CPP) manifestó que la falta de autoridad es lo que ha generado que se cometan estos actos.

Manifestó que no se puede permitir que haya personas que se apropien de propiedades que no son suyas, aunque igual es un tema en el que deben trabajar otros órdenes de gobierno, no solo desde el ayuntamiento capitalino.

El panista insistió que en el municipio hace falta orden y que se haga valer la ley, por lo que él trabajará para que se cumpla no solo en este en este rubro, sino en todos, pues se tiene que garantizar la convivencia sana entre los ciudadanos.