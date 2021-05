Porfirio Muñoz Ledo no apoya candidatura de Evelyn Salgado

-Publicidad-

Pemex: neoliberales saqueadores // Recuento mínimo de sus atracos // Diego, huésped del Fray Bernardino

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que desde su fundación, en el sexenio cardenista, Petróleos Mexicanos ha sido uno de los pilares económicos de México que a lo largo de los años ha aportado billones de pesos para impulsar el desarrollo nacional, con todo y la rapacidad de los prianistas dedicados a exprimir y borrar del mapa a la ahora empresa productiva del Estado. Como diría el clásico: la doblaron, pero no alcanzaron a reventarla, aunque poco les faltó.

En la mañanera del miércoles, el director general de Pemex, Octavio Romero, presentó una suerte de balance sobre la situación financiera y productiva de la ex paraestatal, pero incluyó algunos pasajes –por llamarle así– de las corruptelas en administraciones pasadas, de negocios privados a costillas de la empresa del Estado y, por lo mismo, de las arcas nacionales.

El reporte de Romero aludió a una serie de contratos leoninos firmados por los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Preña Nieto a favor de empresas particulares, que –botones de muestra– detallan el tamaño del saqueo en esas administraciones (que no fueron las únicas).

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Cordura y sensatez. El alter ego es un segundo yo, que se cree es distinto de la personalidad normal u original de una persona. Esta figura encaja para describir la relación entre el diputado Porfirio Muñoz Ledo y Morena, pues es la única voz consciente de que las decisiones tomadas desde la cúpula no van de acuerdo con los postulados con los que fue creado el partido. Lo mismo disiente del trato a migrantes que critica los pasos erróneos de la 4T. Ahora, hace un llamado a los guerrerenses a no votar por Morena el 6 de junio, para no convertir a un “estado prócer en ínsula bananera”. Está en contra de la candidatura de Evelyn Salgado, hija de Félix Salgado Macedonio. Afrenta a la democracia le llama. ¿Y ni así se dan cuenta?

2. Reconocimientos. Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil y única mujer que ha gobernado el gigante sudamericano, invitada de honor en la ceremonia de conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, pidió se le reconozca a Claudia Sheinbaum como “la mejor alcaldesa del mundo en tiempos de pandemia”, debido a “su excelente gestión y desempeño”. No escatimó en compararla con una leona, pues ha salido adelante entre el machismo de la política, que ella misma vivió. Un día antes, Sheinbaum condecoró a Rousseff como huésped distinguida y recordó la lucha que emprendió por la democracia y contra la desigualdad.

3. Ingenuos. Hay quien a pesar de tratarse de bromas, se engancha y se las cree. Ante las declaraciones expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una posible reelección, la presidenta de la Cámara baja, Dulce María Sauri, ironizó que la única diferencia entre el Ejecutivo federal y Porfirio Díaz “es el bigote”. Comentó que no lo visualiza con intenciones de querer imitar al hombre que estuvo 30 años en el poder. “Me recordó a Porfirio Díaz. Yo no lo veo, aun cuando ambos tengan la cabeza blanca, las canas muy bonitas blancas, que tenga aspiración a ser el Porfirio Díaz del siglo XXI, no lo veo, no lo espero, no lo quiero”, señaló. No se hagan telarañas mentales. Eso no va a suceder. Relájense.

