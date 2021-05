AMLO condena asesinato de Abel Murrieta; se castigará a responsables

-Publicidad-

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, condenó el asesinato de Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora, y se comprometió a que se realizará la investigación para castigar a los responsables.

En su conferencia de prensa matutina, refirió que este viernes se tomó la decisión de realizar una indagación “a fondo”, se apoyará al gobierno de Sonora y se tendrá una coordinación especial con la Fiscalía de dicho estado, “por la gravedad del asunto”.

Señaló que se trata de un tiempo difícil por las campañas electorales y los intereses que se generan en las regiones, por lo que se continuará con el mecanismo de protección a candidatos.

Desmintió que el número de aspirantes a un puesto en las próximas elecciones sea de 32, pues los datos del gobierno federal marcan que son 13.

Murrieta Gutiérrez murió el pasado jueves, cuando realizaba un mitin en Cajeme, afuera de la Plaza Tuli, luego de que cuatro sujetos abrieron fuego en su contra y recibió diez impactos de bala.

Destaca encuesta que lo posiciona con aprobación del 60%

El mandatario destacó los resultados de la encuesta de Morning Consult en la que se le posiciona como el mandatario con mayor aprobación (60 por ciento), por encima de los presidentes de India, Narendra Modi, y Mario Draghi, de Italia.

Mencionó que informará los resultados de la consulta cada mes, ya que “cuando estemos abajo va a ser el momento de la despedida”, para lo que no será necesario que sus opositores “nos cuestionen”; “si el pueblo no apoya, no se puede gobernar, no se tiene autoridad política ni moral”.

Lo anterior, dijo, es distinto a tener el apoyo de la élite, “de los potentados que robaban, a ellos no les caemos bien, pero el pueblo tiene otra opinión”.

Acusaciones de partidos no tienen efecto

El presidente aseveró que las acusaciones por parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de MC sobre su supuesta intervención en los comicios, “no tienen ningún efecto, ni siquiera son propaganda”.

Comentó que luego del derrumbe de una trabe y un vagón de la línea 12 del Metro de la Ciudad de México, que ha ocasionado la muerte de 26 personas, también se le señaló como el “culpable”, por la política de austeridad.

Refirió que “posiblemente” la responsabilidad sobre la tragedia “tiene que ver con la construcción, con el cálculo estructural, con la debilidad de la trabe, con hundimientos o la falta de mantenimiento”, pero se le achaca a él.