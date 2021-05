-Publicidad-

Edmundo Tlatehui Percino, candidato a la alcaldía de San Andrés Cholula por la alianza entre PAN y PRD, negó que esté pagando para que se movilice gente a la hora de sus caminatas; sostuvo que lo acompañan panistas y que su campaña es austera.

Ante los señalamientos contra su campaña, señaló que la gente que asiste a sus eventos se identifican con el Partido Acción Nacional (PAN) y “están convencidos que el proyecto que encabezamos es lo mejor para San Andrés Cholula y yo les agradezco puesto que tienen que invertir en tiempo y cansancio y esfuerzo”,

Destacó que está conformando un “gran equipo” y se vienen sumando más, todos los días, lo cual da fortaleza y entusiasmo para creer que se va en buen camino.

En otro tema, el también abanderado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) reveló que se están documentando varias situaciones, pues se han observado muchos excesos con otros candidatos, “consideramos que ya rebasaron el tope de gastos de campaña”

No obstante, aseguró que no se quiere entrar en una guerra sucia, pues consideró que “hoy no podemos engañar a los ciudadanos; ellos son los mejores testigos de lo que pasa en el municipio”.