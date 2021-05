Jueces a favor del régimen neoliberal y expanista abandona a Morena en NL

-Publicidad-

Jueces, suspensiones a destajo // También la Ley de Hidrocarburos // Privilegian intereses particulares

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que lo dicho: muchos jueces están al servicio de la oligarquía autóctona que se niega a perder privilegios, a que este país deje atrás la podredumbre del régimen neoliberal y a que la nación sea la beneficiaria de sus propias riquezas, y en esta tesitura todas las iniciativas presidenciales, aprobadas por el Congreso de inmediato son bloqueadas o frenadas por tiempo indefinido para que nada cambie y la gran tajada se mantenga en las alforjas de los de siempre.

Ahí está el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien trabaja a destajo para proteger a los oligarcas mediante amparos, sentencias y conexos. Es la firma más rápida del oeste, acompañado en estos menesteres por otro árbitro, Rodrigo de la Peza (hijo de José Luis de la Peza, quien fuera presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación) descaradamente inclinado a la derecha, como el primero que se cita.

Como lo dijo el presidente López Obrador: el proceder de esos señores es entendible; son jueces que defienden a los grupos de intereses creados. Unos lo hacen por conservadurismo, otros por dinero, pero a mí no me toca investigar por qué lo hacen; lo que tenemos que hacer es defender siempre los intereses de la nación.

Aquí la columna completa

Mancera, el peor

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que Miguel Ángel Mancera Espinosa fue accidente y anomalía en el historial de jefes de gobierno de la Ciudad de México llegados al cargo desde el flanco ideológico izquierdo (como han sido todos, salvo MAM) desde que en 1997 se realizó la primera elección de esa jefatura, pues anteriormente el Presidente de la República designaba personalmente a quien era denominado jefe del Departamento del Distrito Federal o, en el habla popular, Regente).

Accidente y anomalía porque el doctor en derecho, que había sido procurador de justicia en el gabinete de Marcelo Ebrard, no tenía ni pizca de formación izquierdista o progresista y aún así fue impulsado por el propio Ebrard (quien originalmente deseaba que el candidato a sucederlo fuera Mario Delgado, siempre su operador) y por Andrés Manuel López Obrador para quedar en el gobierno capitalino donde realizó el peor de los ejercicios hasta ahora habidos en esa función.

Corrupción, frivolidad y acomodo con los poderes político (el peñismo) y económico (sobre todo, en los grandes negocios inmobiliarios y otros rubros de lucro) fueron los distintivos de la administración de Mancera, quien salió tan políticamente devaluado que fue postulado como candidato a senador por el Partido Acción Nacional, a instancias de un comité chiapaneco.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Mesura oportuna. A nadie conviene una cacería de brujas a estas alturas de la democracia. Y deben reflexionar quienes hacen del ambiente electoral una contienda política. Por ello, es bienvenida la aparición de una voz sensata en medio de tanta agitación. La figura conciliadora de Morena vuelve a poner en perspectiva los arrebatos. El senador Ricardo Monreal hizo un llamado a no convertir la Comisión Permanente en un centro de trifulca ni mucho menos prender la hoguera para arrojar a personalidades públicas. Trátese de quien se trate. El presidente de la Jucopo busca llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios para bajar el tono de las exigencias. Hay temas como la Línea 12 y el uso de programas sociales en las campañas, que requieren de temple, no de cólera.

- Publicidad -

2. ¿Es broma, verdad? La noticia recorrió rápido los espacios informativos. Pero era falsa. En teoría, Edelmiro Santiago Santos Díaz, diputado de Morena, presentaría una reforma para nacionalizar las afores de los trabajadores y dicho dinero se utilizaría para las obras emblemáticas del gobierno federal. Mentira. El propio diputado aseguró que era falsa la carta difundida donde se menciona tal propuesta. “Dicho documento es falso. No caigamos en las noticias falsas ni en la desinformación”, aclaró en su cuenta de Twitter. Suena muy extraño: el diputado que ya había propuesto nacionalizar afores niega que lo haya intentado de nuevo. ¿Quién se la compra, quién?

3. Liliput. No es sorpresa. El expanista Víctor Fuentes abandona su ilusión de aparecer en las boletas, su candidatura a la alcaldía de Monterrey, y deja botado a Morena. Se baja del barco y enfrenta un futuro incierto. Dejó el PAN porque Marko Cortés y los suyos no lo hicieron candidato a gobernador, entonces se apuntó con los morenistas, aunque fuera para edil. Pero ni una ni otra. Se supo que se fue a petición de la dirigencia nacional y anoche trascendió que su sustituto es el también expanista Felipe de Jesús Cantú. Las raíces albiazules de Fuentes no fueron compatibles con Morena; jamás se acopló al equipo. La dirigencia aceptó su partida sin chistar. A unos días de los comicios, Morena se derrumba en Nuevo León. ¿Quién podrá defenderlos?

Aquí la columna completa