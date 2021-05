¡Que asquerosidad es esto!.. Y el Congreso

-Publicidad-

El hecho de que Nora Merino Escamilla juegue en tres pistas, es una muestra de la burla que para la señora, son:

1.- Los ciudadanos.

2.- Sus representados.

3.- El Poder Legislativo.

4.- La política y,

5.- Los poblanos.

Me explico:

Doña Nora lo es todo al mismo tiempo:

A.- Diputada en el distrito 10 de Puebla.

B.- Presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado.

C.- Candidata de MORENA a diputada local por el distrito 11.

Todo concentrado en una sola persona.

Ya ven porque el Congreso del Estado perdió la «H» de Honorable.

¡Que asquerosidad es esto!

Punto.

He dicho y he escrito.

Natale les tiene una sorpresa

Juan Carlos Natale se ha convertido una leyenda política en Puebla.

El ex diputado federal por el Partido Verde, cuando era Ecologista y era de México (el partido), camina libremente sin cobrar en ninguna nómina.

Y menos en la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde despacha el presidenciable Marcelo Ebrard Casaubón.

Tampoco cobra en el partido Verde al que sirve como voluntario, aunque en realidad es un operador político.

O sea que: Ni trabaja en la SRE ni el PV.

Pero nadie ha dicho que no trabaje para «El carnal Marcelo».

Ya me imagino el futuro de Juan Carlos, si su jefe llega a Presidente.

Ahí si todos dirán que es su compadre y hasta perdón le van a pedir.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Ni Obama

El presidente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, Miguel Ángel García Onofre aun está a tiempo de renunciar ante su evidente, e-vi-den-te incapacidad para estar al frente de la institución. Y pensar que tanto lo alabé cuando lo designaron. Arrepentido estoy. No lo conocía y me confié en su curriculum. Por eso, ya no me cree, ni Obama.

El Verdugo

No es por molestar peeeero ¿Cómo va «la revisión» a los puentes atirantados que hizo Moreno Valle? Y es que el gobernador anunció una supervisión, después de que se cayeron los vagones en la línea 12 del Metro ¿Si están revisando o no? El Verdugo dice: ¿O es otra de «Bla-bla-bla-Blarbosa»?

…

