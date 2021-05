Desmiente Antorcha agresión a candidato a diputado de Morena

-Publicidad-

El Movimiento Antorchista desmintió que el equipo de la campaña de Soraya Córdova Morán, candidata a la diputación 20 local, haya agredido a promotores del voto del abanderado de Morena, Antonio López Ruiz, este miércoles en la tarde, como se acusó.

De acuerdo con la organización, la información que circuló en medios de comunicación no muestra imágenes que comprueben la agresión a los morenistas, “no dice cuánta gente fue agredida, no dice en dónde se llevó a cabo la agresión, no dice quiénes en concreto nos acusan, es más, ni siquiera sabe si se presentará una denuncia en la FGE. Pero, lo más importante, no demuestra que los agresores, si es que los hubo, hayan sido Antorchistas”.

Aquiles Montaño Brito, vocero del movimiento, consignó que se trató de información “inventada” que fue pagada por alguien para perjudicar a Córdova Morán.

“Antonio López va tan mal en la campaña, es tan poco conocido en el distrito, porque jamás se ha ido a parar por la zona, y hay tan poca gente que estaría dispuesta a votar por él, que usa las mentiras en la prensa para hacerse notar y publicitar”, sostuvo.

Pidió al equipo de López Brito que, si fue agredido, denuncie a los responsables en la FGE.

Además, acusó que la noche del pasado sábado, a los promotores del voto de Córdova Morán les dispararon con armas de fuego, les robaron un vehículo y fueron amenazados de muerte “por andar en la campaña de Soraya”, por lo que exigió un alto a los crímenes contra los candidatos que son parte de la alianza “Va por Puebla”, conformada por PRI, PAN y PRD.