¿Cuánto costaría un Estado de Bienestar Solidario y Sostenible en México?

Durante los últimos días he estado insistiendo en la necesidad de que en México adoptemos un modelo económico solidario y sostenible. También he estado señalando que el paradigma que más se acerca a este ideal es el modelo conocido como Estado de Bienestar. La pregunta que muchos me han hecho es ¿cuánto costaría implementarlo en México?

Diversos estudios han calculado el costo de un paquete mínimo básico de bienestar, es decir, un paquete de beneficios al que tendrían derecho todas y todos los mexicanos por el simple hecho de ser ciudadanas y ciudadanos. Estamos hablando de un paquete de bienestar solidario universal que incluiría un seguro temporal de desempleo, un seguro de invalidez y una cuenta individual de retiro que garantice una pensión; además de acceso gratuito a un sistema de salud universal de calidad, acompañado de un seguro de riesgos de trabajo y guardería.

De acuerdo con diferentes cálculos, el costo de un paquete de bienestar solidario universal oscilaría entre 4 y 7 por ciento del Producto Interno Bruto. Recordemos que, en promedio, cada punto porcentual del PIB equivale a unos 180-200 mil millones de pesos. Es decir que el costo anual de lo que llamo paquete de bienestar solidario universal básico (4 por ciento del PIB) equivaldría a unos 800 mil millones de pesos. Para dimensionar esta cantidad, recordemos que el costo del proyecto de Dos Bocas es de 190 mil millones de pesos, o que este año, el presupuesto de egresos contempla 304 mil millones de pesos solo para tres programas sociales: pensión para adultos mayores, sembrando vida y jóvenes construyendo el futuro.

Un reciente estudio del Colegio de México ha calculado que para financiar un modelo mínimo básico de Estado de Bienestar se necesitaría aumentar el gasto en aproximadamente 4.7 por ciento del PIB. Estos recursos serían suficientes para aumentar la inversión en infraestructura, insumos y servicios en seis áreas fundamentales: en educación, en salud, en un sistema universal de seguridad social, en un seguro de desempleo, en un sistema nacional de cuidado infantil, y en la entrega de transferencias monetarias a los más vulnerables. De acuerdo con el estudio, este costo podría ser alcanzable mediante una reasignación de recursos. Aunque es claro que, para fortalecer el modelo y ampliar sus beneficios, será necesaria una profunda reforma fiscal que ampliara la base tributaria.

El estudio del Colmex considera, por ejemplo, que la inversión en infraestructura e insumos en educación y salud requeriría un gasto de inversión de 1.2 por ciento del PIB. En el sector educativo, este gasto mejoraría casi 9 mil escuelas al año en beneficio de poco más de 400 mil estudiantes. En el sector salud, se mejorarían 216 hospitales cada año durante un periodo de cinco años. Las reformas al sistema de seguridad social supondrían un gasto adicional aproximado de 2.79 por ciento del PIB. Mientras que la universalización del sistema tendría un costo de 2.30 por ciento del PIB. El seguro de desempleo tendría un costo de 0.06 por ciento del PIB y el sistema nacional de centros de atención infantil, tendría un costo de 0.43 por ciento del PIB. Por último, las transferencias monetarias universales, tendrían un costo de 0.68 por ciento del PIB, y se esperaría que fueran disminuyendo en el tiempo.

Sé que, así en frío, las cifras y porcentajes no tienen mucho sentido. Pero lo que quiero enfatizar es que sí sería factible, financieramente hablando, implementar en México un modelo de Estado de Bienestar Solidario y Sostenible. En otras palabras, con una reasignación inteligente de recursos y una reforma fiscal de gran calado sería posible financiar un paquete de bienestar solidario universal para todas y todos los mexicanos que brinde infraestructura suficiente, así como insumos y servicios de calidad en educación, salud y seguridad social universal. Creo que ha llegado la hora de construir un nuevo modelo económico solidario y sostenible para que todas y todos cuenten con un paquete de bienestar solidario universal.