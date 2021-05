-Publicidad-

Para Lucia Flores Díaz, de 55 años, artesana de profesión y con seis hijos con quienes pasará este lunes 10 de mayo, el mejor regalo es reunirse con ellos, ya que la pandemia del Covid-19 en un principio la afectó económicamente y apenas se van recuperando.

Relató a este medio que ya solo vive con su esposo en su casa ubicada por el estadio Cuauhtémoc, pues cinco ya se encuentran casados, mientras que el más chico, aunque está soltero, optó por irse a vivir a parte, aunque eso no le ha impedido tener comunicación con ellos.

Madre de tres hombres de 26, 27 y 32 años, así como de tres mujeres de 30, 34 y 35 años, para ella el 10 de mayo es un día especial porque ve a todos y convive con ellos, pero lo más importante es que están sanos y aunque en agosto pasado la más grande se enfermó de Covid-19, pudo vencer la enfermedad.

“Siempre me he reunido con mis hijos el 10 de mayo, gracias a Dios no estamos contagiados, siempre estamos juntos, lo importante es tener salud y trabajo. Me cantan las mañanitas, en años pasados me han dado regalo todos y ya al final partimos un pastelito”, contó con alegría.

Si bien dijo que no sabe si para este lunes igual le darán algún presente como ha sido en otros años, pues la economía ha estado complicada para todos, recordó que lo que más le dan es ropa, aunque igual ha sido una lavadora, una televisión y hasta una estufa, en la que entre todos la pagaron.

Con 34 años dedicándose a la artesanía, una labor que heredó de su papá y que ha compartido con su esposo, vende sus productos los fines de semana en el parque de Analco, ya que son los dos días que les permiten hacerlo, pues entre semana no tienen autorizado instalarse.

En tanto, de lunes a viernes se dedica a hacer sus productos, ya que vende desde aretes, hasta figuras de cristal y recuerdos, que pueden ir desde miniaturas, que tardan alrededor de 2 minutos para hacerlos y hasta los grandes, que se hacen en 25 minutos o en su caso si es que tiene encargos de algún recuerdo.

Por Covid dejaron de trabajar 10 meses

Sin embargo, comentó que la pandemia del Covid-19 los afectó, porque estuvieron casi diez meses sin poder comercializar sus productos, pues fue desde marzo del año pasado, hasta principios de noviembre cuando no pudieron vender y cuando regresaron solo fue por mes y medio.

Flores Díaz recordó que durante este tiempo su hija la mayor los ayudó económicamente, pues al no tener ingresos les daba 500 pesos a la semana para comprar despensa, además de que tuvieron que vender un terreno que ella y su esposo habían comprado años antes para poder ir sacando para los gastos.

Dijo fue apenas en marzo cuando ya los dejaron vender nuevamente, pero “ya no es igual”, pues antes en un domingo tenía ingresos de 700 pesos y ahora son de 200 o 300, por lo que bajó más de la mitad la venta debido a que igual no hay mucha gente en las calles.

Y es que, contó, antes podía ir a los pueblos y ferias a vender sus productos, pero por el Covid-19 no pueden salir, lo que mermó sus recursos, pero con lo poco que comercializan en el parque de Analco les va alcanzado porque la pandemia ya va bajando.

Pese a esta situación económica por la que ha pasado desde que llegó el Covid-19 a Puebla, reiteró que para ella recibir a los seis hijos es lo más importante, pues, aunque la más grande se contagió, ya está curada y podrá convivir con todos.