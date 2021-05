PAN, fortalecido rumbo al 6 de junio, afirma Paola Angon

-Publicidad-

El Partido Acción Nacional (PAN) en San Pedro Cholula está fortalecido y no quebrantado, aseguró la candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula por la coalición Va Por México (PAN, PRD y PRI) Paola Angon Silva.

“No por dos o tres personas, eso quiere decir que mi partido esta fracturado”, dejó en claro la panista, tras asistir a la inauguración de la casa de campaña de su compañera, la candidata a la diputación local por el distrito 18, Aurora Sierra

No obstante, destacó que cuenta con el respaldo de su instituto político, así como de la militancia panista cholulteca, quienes la han acobijado.

Asimismo, aprovechó para invitar a su compañero, Carlos Tlapaltotoli Ramírez, presidente del comité municipal del blanquiazul, para que se sume a su proyecto.

“Tenemos que demostrar que el partido está fortalecido y no está quebrado como lo han estado manejando”, enfatizó.

Por último, mencionó que hasta el momento no se ha sumado ningún morenista ni petista a su proyecto, pero todos son bienvenidos, “el único acercamiento al día de hoy que he tenido, ha sido con la ciudadanía que son quienes me han recibido con los brazos abiertos y he tenido aceptación”.