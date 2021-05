Haré campaña hasta el final: Claudia Rivera ante preferencias

-Publicidad-

Al insistir que Morena aventajaría la preferencia del voto por hasta por 20 puntos, la candidata de dicho partido a la alcaldía de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, afirmó que continuará su campaña hasta el último minuto, al desestimar «ataques» en su contra.

Lo anterior la mañana de este lunes, en transmisión remota, donde la aspirante a la reelección aseguró encabezaría las encuestas, contrario a lo que recientes sondeos arrojaron, donde aventaja la coalición encabezada por el PAN.

Cuestionada respecto a si aceptará los resultados de la elección, en caso de no ganar, comentó que por el momento se encuentra «enfocada» en la campaña, la cual seguirán «hasta el último silbatazo del partido».

«Nosotros estamos enfocados en dar lo mejor siempre hasta el último silbatazo del partido, aunque las encuestas favorecen a Morena por más de 20 puntos de diferencia, nosotros nos mantenemos con la cabeza fría, interpretando los porcentajes de manera fría y echándole todas las ganas», respondió la abanderada.

En este sentido señaló que han habido «ataques» en su contra, supuestamente por liderar las preferencias, pues según dijo sus contendientes «le temen» al desempeño de la «mejor jugadora».

«Yo creo que algo muy importante que va a observar la ciudadanía es que no atacan en balde, no te empiezan a hacer marcaje personal, uno o dos en la cancha, si no es porque le temen al desempeño de la mejor jugadora, de que la anotación ya va superada y no han podido echarla atrás», comentó la candidata.

En otro tema, Rivera Vivanco propuso apoyos para mujeres jefas de familia, a dónde lograr su «autonomía económica», además de continuar el impulso al programa de huertos urbanos, en el cual se entregan semillas y cajas para sembradíos en traspatio, para zonas urbanas.