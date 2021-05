Tengo la voluntad de hacer bien las cosas: Jaime Natale

-Publicidad-

Este sábado, el candidato por el distrito local 19 del PVEM, Jaime Natale Uranga, estuvo en la unidad habitacional San Bartolo, con motivo del 10 de Mayo, donde pudo compartir sus propuestas con mamás de la unidad habitacional.

Refrendó su compromiso con las y los habitantes de esta zona, donde menciono que apoyará y defenderá las necesidades de la gente.

“Yo no vengo a prometerles cosas que no puedo cumplir, vengo y me presento con ustedes para que conozcan mis propuestas y mis ideales. Una de mis propuestas será garantizar la seguridad en paraderos de camiones, hoy salir a la calle y tomar el transporte público se ha vuelto un deporte extremo, desgraciadamente te tienes que enfrentar a la delincuencia día a día y esto sin duda, afecta a las y los ciudadanos” mencionó el abanderado del distrito 19.

En dicha reunión acudió el candidato a la capital poblana el “Capi” Roberto Ruiz Esparza; Juan Carlos Natale, enlace del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEMI) con Puebla y Evelyn Mar Cortez, secretaria de Ecología y Medio Ambiente del CEN.