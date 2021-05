-Publicidad-

Por incumplir con la paridad de género, al menos siete candidaturas de Morena para diputados de Puebla fueron rechazadas por el IEE, dos de ellas con posible reemplazo luego de que se relevara de la postulación a Iván Camacho Mendoza y Emilio Maurer Espinosa.

El partido obradorista anunció la postulación de 15 hombres y 11 mujeres al Legislativo local, en busca de una candidatura común con Nueva Alianza (NA), no obstante, no se pudo acreditar la coalición y el Instituto Electoral del Estado (IEE) terminó por negar a los candidatos de los distritos 6, 8, 18 y 24, así como el 11, donde se quitó a Maurer Espinosa.

Por si fuera poco, la alianza entre Morena y el Partido del Trabajo (PT) también incumplió con la cuota de género, por lo que se le ordenó reemplazar al candidato por la demarcación 10 y 17, donde se quitó a Camacho Mendoza y Carlos Hernández Hernández, respectivamente.

Cabe mencionar que en el distrito 17 la nueva abanderada será Lizeth Mejorada Barrios, en lugar de Hernández Hernández, lo cual confirmó la activista, aunque el partido no lo ha oficializado

La presidenta del Congreso local, Nora Merino Escamilla, afirmó que ella quedará como representante del distrito 10, en lugar del regidor con licencia, por lo que contenderá por la reelección; en tanto, trasciende que sería Arianna Hernández García, delegada de Derechos Humanos del partido en Puebla, quien irá por el distrito 11.

Las demás candidaturas que fueron rechazadas son la de Karla Martínez Gallegos, quien contendería por el distrito 6; la de Roberto Solís Valles, aspirante por la octava demarcación, así como la postulación de Pablo Salazar Vicentello por el distrito 8 y la de Fernando Sánchez Sasia, a la reelección del distrito 24.

Arremete Maurer tras perder postulación

Tras darse a conocer que Maurer Espinosa dejaría de ser el candidato, el diputado arremetió contra el partido que lo llevó al cargo, al acusar que Morena dejó en evidencia su “deseo de poder y ambición”, además de que “renunció” a la postulación.

Lo anterior, mediante un video publicado en sus redes, donde el otrora directivo del Club Puebla se dijo arrepentido de impulsar la llegada de Morena a la administración pública, mientras que señaló supuestas “negociaciones de candidaturas”.

“Qué caro estamos pagando los que seguimos el voto de confianza a quienes en Puebla se han desnudado como una horda de mercaderes del poder y la ambición (…) yo no negocio candidaturas, ni me presto a su simulación, la ambición. Les regreso mi candidatura, pero no mi lealtad, han corrompido un movimiento”, declaró en el audiovisual.

El representante del distrito 11 dijo que volverá al Congreso para terminar su encargo, sin especificar si dejará la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en tanto que ya no solicitaría licencia, pues no contenderá en la elección.