¡Soraya ganará dos a uno!

Antorcha sostuvo, hace más de un año, que para cambiar el rumbo de México y corregir las pésimas decisiones que ha tomado el presidente López Obrador era necesario que para este 2021 le arrebatáramos el poder a Morena. Para eso, se hacía necesario que todos aquellos que han sido injuriados por el mal gobierno de la cuatroté o que no están de acuerdo con sus políticas, nos uniéramos en un frente común para quitarle a Morena la Cámara de Diputados, los congresos locales, los ayuntamientos y algunas gubernaturas, pues el control absoluto de AMLO sobre el país nos lleva a un precipicio del que difícilmente podremos salir si no corregimos ya.

Esta semana iniciaron las campañas electorales por las diputaciones locales y los ayuntamientos. En la periferia sur de la capital poblana, Soraya Córdova Morán inició su campaña arropada por cientos de jóvenes, amas de casa, profesionistas y trabajadores, porque busca ser la diputada por el Distrito 20 de Puebla.

En uno de sus primeros eventos de campaña, pronunció un discurso que es una síntesis de su trabajo y compromiso con el pueblo pobre, por el que siempre ha luchado: “Nosotros no prometemos esperanzas. Las esperanzas no sirven, porque la gente no come esperanzas. Nosotros somos hechos y resultados. Eso traeremos: resultados”. La gente aplaudió porque es verdad. Veamos.

La Doctora ha sido una luchadora antorchista incansable y abnegada, que ha logrado obras y servicios en colonias y pueblos de todo el estado. En sus años de universidad, con el movimiento estudiantil creó las Casas del Estudiante Serrano y Carmen Serdán. Después, bajo la bandera del antorchismo, trabajó con los colonos capitalinos, quienes se le acercaron a plantearle sus carencias y ella los encabezó en luchas que al tiempo dieron sus frutos. Fundó colonias con servicios, escuelas de todos los niveles, unidades deportivas y, con su organización, le cambió la vida a decenas de miles de ciudadanos.

De 2008 a 2011 fue regidora en la capital. Inició con muchos proyectos que beneficiaron a la gente humilde. Su excelente desempeño y su liderazgo indiscutible, la llevaron, en 2012, a ser diputada federal por la cuarta circunscripción, junto a otro gran luchador, Lisandro Campos. Tan solo en su primer año como diputada, la Doctora gestionó y logró obras y acciones por más de mil 200 millones de pesos en beneficio de 100 municipios de Puebla. En la capital, se lograron 40 importantes obras ese primer año con 190 millones de pesos. La Doctora Soraya realizó pavimentaciones de calles en más de 20 colonias de varias juntas auxiliares. Se construyó un auditorio en la colonia Esperanza, Viveros del Valle y en la colonia Unión Antorchista. Y uno de los logros más representativos fue la Casa de Cultura en Balcones del Sur, edificio emblema de toda la zona, por su imponente estructura y visión de desarrollo.

En tres años de diputada, logró recursos para más de 600 obras, realizadas en 119 municipios. ¡Un total de 2 mil 200 millones de pesos! ¿Alguien puede igualar o superar estos datos? La Doctora, pues, no se equivocó cuando dijo que ella es “hechos y resultados”. Los años, logros y la experiencia la respaldan. Lo más importante es que los ciudadanos lo saben.

El 4 de abril pasado, el Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales realizó una encuesta bastante amplia que logra un margen de error mínimo de 1.8 por ciento. Es decir, se trata de un estudio científico que es casi una calca de la realidad. Veamos algunos datos. En esta encuesta, el 61 por ciento de los ciudadanos tiene una opinión muy buena, buena o neutral, sobre el Movimiento Antorchista. Lo cual es muy aceptable. A pesar de los ataques en la prensa, la gente conoce bien a nuestra organización. ¿Cuántos políticos tienen esa aceptación? Me gustaría conocer a uno cuando menos. El 45 por ciento de los ciudadanos del distrito ha sido beneficiado por el trabajo de la Doctora Soraya, y su trabajo de gestión de obras y servicios está calificado así, según la encuesta: el 24 por ciento le da 8 de calificación, el 15 por ciento le da 9 y el 17 por ciento le da 10. Es decir, de 8 a 10 la califican el 56 por ciento de los ciudadanos. Estos datos demuestran dos cosas: 1) El gran trabajo que durante muchos años ha realizado la Doctora Soraya y 2) La gran aceptación que tiene entre la población del Distrito 20, que es la zona sur de la capital.

Por todo esto, cuando la encuesta pregunta: ¿Por quién de estos personajes votaría para diputado local del Distrito 20? La respuesta fue: Soraya Córdova Morán logra el 44 por ciento de los votos y Antonio López de Morena el 23 por ciento. La ciudadanía reconoce el buen trabajo del antorchismo y desecha las “esperanzas” de Morena. Soraya, pues, ganará dos a uno.

