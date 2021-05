IMSS en Puebla mantendrá sus servicios el 10 de Mayo

-Publicidad-

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla informó que el lunes 10 de mayo del presente año, atenderá de manera regular en los servicios de Urgencias y hospitalización las 24 horas del día.

El IMSS comunica a sus derechohabientes que, en caso de emergencia, deberán acudir al Hospital de Alta Especialidad “San José”, al Hospital de Traumatología y Ortopedia, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 20 “La Margarita”. Así como las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 1, No. 2, No. 6, No. 7, No. 8, No. 11, No. 12, No. 22, No. 24, No. 26, No. 34, No. 55, o No. 57, cuentan con área de Urgencias o Atención Médica Continua.

En el interior del estado se otorgará el servicio en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 23 de Teziutlán, No. 15 de Tehuacán, No. 5 de Metepec y el Hospital de Subzona No. 10 de Nuevo Necaxa.

Con relación a las unidades del Programa IMSS-BIENESTAR en zonas rurales, se ofrecerán servicios de Urgencias y hospitalización en los nosocomios de Tepexi de Rodríguez, San Salvador, El Seco, La Ceiba, Zacapoaxtla, Chignahuapan, Chiautla de Tapia e Ixtepec.

El IMSS en el estado hace la invitación a la población de seguir los protocolos ante emergencia sanitaria “recuerda que, si te cuidas tú, nos cuidamos todos”.

