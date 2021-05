-Publicidad-

En su cuarto día de campaña, Eduardo Rivera Pérez, candidato de coalición Va por Puebla a la alcaldía de la capital, prometió rehabilitar 11 unidades habitacionales que “han sido abandonadas”, y “hacer que funcionen” las cámaras de vigilancia y ventanas ciudadanas.

Lo anterior, durante su recorrido por La Margarita, en donde señaló que “desde el primer día” trabajará en mejorar las áreas comunes y el alumbrado de estos sitios, ya que son “presa” de la inseguridad y hasta ambulantaje por la falta de intervención de las autoridades.

El abanderado de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Pacto Social de Integración (PSI) y Compromiso Por Puebla (CPP) dijo que estas acciones serán parte de su programa “Ciudad de 10”, que contempla igual la rehabilitación y pavimentación de calles, así como recuperación de parques y espacios públicos.

Las otras diez unidades habitacionales que intervendrá son La Flor, San José Xilotzingo, El Carmen Gastronómico, Villa Frontera, San Pedro, Volcanes del Sur, Loma Bella, Bosques de San Sebastián, Agua Santa y San Jorge, incluso en esta última se trabajará en la Laguna de Chapulco para que cuente con mejores áreas verdes.

“El abandono de los parques y jardines de la capital son el fiel reflejo del estado actual del municipio en muchos sentidos, así es como está la ciudad descompuesta, así es como nos la están dejando, es por eso que tenemos que corregir el rumbo. Es inaceptable que siga así”, asentó.

Detalló que algunas de las vialidades que se atenderán dentro de La Margarita son La Mora, La Palma y la 42 Sur, así como se relaminará la avenida principal, que es la 38 Sur y las calles 55 Oriente, 59 Oriente y 61 Oriente.

Se conformarán 5 mil comités vecinales, dice

Ya en entrevista, Rivera Pérez comentó que “hay muchas cosas que están olvidadas”, como son las cámaras de video vigilancia y las “Ventanas Ciudadanas”, que puso en marcha el actual gobierno, por lo que su administración las revisará y pondrá a funcionar para dar mayor seguridad a los poblanos.

Dijo que estos programas que si ayudan a la prevención del delito deben mantenerse en su gestión, por lo que a la par de ello se integrarán más de 5 mil comités vecinales, ya que las personas que viven en las colonias y unidades habitaciones deben conocer a los policías que los cuidan.

De igual forma, comentó que se revisarán todas las empresas que están contratadas por el ayuntamiento para dar servicios públicos en el municipio, a fin de verificar que cumplan con una atención de la calidad, pues de lo contrario serán canceladas.

“Yo creo que los gobiernos pueden tener participación de la iniciativa privada en este tema siempre y cuando sea a buen precio y eficientes, por lo que aquella que no cumpla con esto no va tener cabida en mi administración, sin importar si es nueva o ya tiene años, no habrá consentidos”, asentó.

Finalmente, dijo que, si bien el Centro Histórico tiene que ser rescatado, ya que es la zona más importante de la capital, el actual proyecto de modernización del zócalo es “muy desafortunado”, así como innecesario y a destiempo, pues los empresarios han manifestado que solo se verán afectados en sus ingresos.