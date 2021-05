-Publicidad-

Usuarios de la Unidad Deportiva Mario Vázquez Raña pidieron descuentos en la mensualidad que pagan, ya que por la pandemia del Covid-19 no podrán usar todas las áreas, así como acusaron que en un principio a los mayores de 55 años les prohibieron el acceso.

En entrevista con Ángulo 7, Antonio Manzano Ramírez, quien tiene más de 20 años acudiendo a dichas instalaciones, señaló que desde esta semana les dieron a conocer estas medidas, por lo que entonces pidió que no les cobren completa la cuota, ya que no tendrán todos los servicios.

Explicó que el lunes les habían notificado que, a partir de este mes, sólo se permitiría la entrada a personas de 55 años para abajo, es decir, de 56 años para adelante ya no, lo cual consideró discriminatorio, pues los están viendo como un grupo vulnerable al virus, esto a pesar de que ya tienen la primera dosis de la vacuna y la siguiente semana les aplicarán la segunda.

Por ello, dijo que difundió en medios de comunicación tal acción, lo que ocasionó quejas y algunas críticas, por lo que recularon las autoridades de la unidad y cedieron, lo que generó que el miércoles les informaran que ya todos los que están inscritos, sin importar la edad que tengan, podrán acceder.

No obstante, señaló que los nuevos formatos que sacaron se mantienen solo para personas de 18 a 55 años, por lo que no fueron cambiados, además de que les piden presentar nuevamente sus documentos como si no estuvieran inscritos, perdiendo la antigüedad que tenían.

“En un principio me pareció discriminatorio, pues no hay argumento de que digan que no podemos entrar los mayores de 56 años, ahora nos dicen que sí, pero que no podremos usar todas las instalaciones como antes, pero nos van a cobrar lo mismo, entonces no es justo eso”, asentó.

Debe ser proporcional a servicios

Comentó que él está adscrito a zumba, a la que acude tres veces a la semana con una duración de una hora, por lo que después de ello acostumbraba usar la regadera y vapor, pero ahora ya no podrá hacerlo, ya que por la pandemia es un área que no puede compartirse.

Sin embargo, le dijeron que seguirá pagando sus 215 pesos mensuales, que es el 50 por ciento de la cuota por tener descuento de adulto mayor de 60 años, mientras que los que no están en este rango de edad, deberán cubrir los 430 pesos establecidos

Mencionó que son alrededor de mil 400 las personas que acuden a dicho inmueble, de las que alrededor de 500 tienen el beneficio de pagar la mitad y los otros 900 tienen que cubrir la tarifa completa, pero igual sin poder hacer uso de todas las instalaciones.

“Si no te van a dar todos los servicios como antes pues se debería cobrar menos, porque esta medida aplica para todos, los que van a futbol, a atletismo, en zumba, entonces pues tendríamos que pagar por clase, no que quieren que sea completo, eso no me parece justo”, asentó.

Finalmente, Manzano Ramírez cuestionó que les hayan dicho que se tiene que volver afiliar, pues pareciera que todo el historial que tienen no cuenta, pues si bien saben que año con año deben renovar el tarjetón, ahora lo que les piden es acta de nacimiento, comprobante de domicilio y hasta certificado médico.