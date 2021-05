-Publicidad-

Recientemente apareció un mensaje de amor y solidaridad en el Metro de Londres dirigido a las víctimas y en general la Ciudad de México luego del desplome de una de las estructuras de la Línea 12 que hasta el momento cobró la vida de 25 personas.

En todo el Metro de Londres, en Inglaterra, hay paneles de información que fueron diseñados para informar a los pasajeros sobre retrasos en los trenes y demás anuncios relacionados, sin embargo, desde hace un tiempo aparecen ahí mensajes de esperanza, poemas y demás frases motivadoras. Este movimiento, llamado All On The Board, dedicó uno de sus mensajes a la tragedia ocurrida en el Metro de la Ciudad de México.

En el mensaje se lee: “Enviamos nuestro amor a la gente de la Ciudad de México si las palabras pudieran ayudar a aliviar su dolor y tristeza; que el ángel de la independencia vuele sobre los jardines flotantes de Xochimilco y los guíe a través de esta terrible tragedia y les dé la fuerza para encontrar un mañana mejor. Descansen en paz con todas las personas que han perdido la vida en esta tragedia. Enviamos amor y pensamientos a aquellos que resultaron heridos y afectados”.

De acuerdo con las autoridades capitalinas el número de fallecidos por la caída de una trabe y un vagón del Metro en la Ciudad de México, en la estación Olivos de la línea 12, subió a 25, uno más que el pasado martes, aunque los hospitalizados bajaron de 79 a 38, pues los demás fueron dados de alta.

Fuente: Sopitas