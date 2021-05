Barbosa ¡Presidente!

-Publicidad-

Ante la eventual caída de Claudia Sheimbaum y de Macerlo Ebrard en la carrera por la candidatura de Morena para suceder a López Obrador, los líderes camarales adquiere un papel protagonista.

Ricardo Monreal Ávila, presidente del Senado va en primer lugar.

Ignacio Mier Velasco, presidente de la Cámara de Diputados, le sigue «pegadito», aunque Nacho termina en agosto y veo complicado que ganen la mayoría. Pero bueno, de que está, está.

Ahora, revisemos el gabinete presidencial. Del equipo ¿Quién tiene nivel como para competir por la candidatura a la presidencia de la República?

Después de Marcelo, nadie. Pero Marcelo, «ya se cayó».

Entonces surge la fuerza de… los gobernadores.

Los gobernadores de Morena en los Estados adquieren protagonismo, aunque hasta entre los gobernadores de Morena, hay clases sociales.

Veamos ¿Quién tiene nivel para competirle a ¿Monreal, a Mier, a Marcelo, a Sheinbaum?

1.- ¿El inútil de Jaime Bonilla Valdez, de Baja California?

- Publicidad -

2.- ¿El gris de Rutilio Escandón Cadenas, de Chiapas?

3.- ¿El chiste de Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morelos?

4.- ¿El inepto de Cuitláhuac García Jiménez, de Veracruz?

5.- ¿El ignorado de Adán Augusto López Hernández, de Tabasco?

6.- ¿El experimentado Luis Miguel Barbosa de Puebla?

Barbosa ha sido:

Diputado federal.

Presidente del PRD en Puebla.

Presidente del Senado de la República.

Lidera a la bola de inútiles gobernadores morenistas.

Para mí, es el más idóneo por su trayectoria.

Hace dos semanas De Buena Fuente reveló que, Barbosa adopta el papel de una especie de «líder del sindicato de gobernadores de Morena».

Es en serio. Hagamos política.

Ya sé que se van a reír de mí, pero les recuerdo que: Cuando Cristobal Colón dijo que la tierra era redonda, todos se rieron de él.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Memo, listo para lo que venga

Se notó que Marko Cortés viene por todas las canicas.

Quiere que el PAN y sus aliados se lleven el pastel. «Carro completo», pues.

Y sobre todo, el apoyo para la reelección de Guillermo Velázquez Gutiérrez en Atlixco.

El dirigente nacional del PAN, llegó a esta ciudad para el inicio de campaña de Memo Velázquez, en evidente muestra de que quiere hacer historia en un bastión panista, para ganar por primera vez la reelección.

Fue la ex Hacienda de La Trapera, lugar donde se libró la heroica batalla que cubrió de Gloria a Atlixco, un 5 de mayo de hace 159 años, donde se reunieron militantes para apoyar la candidatura para alcalde.

«Quiero agradecerles por permitirme tener la oportunidad nuevamente de estar aquí al frente, de tener la posibilidad de volver a tener la responsabilidad por tres años más. Esta responsabilidad no la defraudaremos», dijo en el evento el candidato a la reelección.

Bueno y si gana, listo para lo que venga, que viene mucho.

Punto.

He dicho y he escrito.

…

Ni Obama

El gobierno de Puebla anuncia que «van revisarse los puentes atirantados» que hizo Moreno Valle. Esto, después de que se cayó el Metro en la CdMx. O sea, si no se cae, no revisan nada ¿O qué? Como siempre, un gobierno al «bote pronto» al que ya no le cree, ni Obama.

El Verdugo

Cuando veo a «los candidatos barbosistas» trabajar con tanto entusiasmo e intensidad, digo: Ojalá que su jefe le «echará igual de ganas». El Verdugo dice: Soñar no cuesta.

…

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

cmaciaspalma@yahoo.com.mx

cmaciaspalma0105@gmail.com

@cmaciaspalma

FB: Carlos Macías Palma

Lunes: 10 horas FactorRadio y 21 horas #Elecciones2021 TV (paralelo19.mx)

Miércoles: 17 horas en Carlos Macías-Radio (radioenredes.com)

Viernes: 10:30 horas en Entre amigos (RevistaUnicaporCincoMujeres)

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.