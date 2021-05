La tragedia en el metro de CDMX y juez niega amparo a gobernador de Tamaulipas

-Publicidad-

Carroñeros: culpables a modo // Marcelo Ebrard y muchos más // ¿Y Miguel Ángel Mancera?

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que como es tradición en este tipo de lamentables sucesos, todos los involucrados –sean del sector público o privado– se lavan las manos y avientan la papa caliente, al grito de yo no fui fue el de enfrente, mientras los mexicanos de a pie son los que pagan las consecuencias por las pésimas decisiones, la descarada corrupción y las promesas siempre incumplidas.

Hasta ayer, suman 24 las víctimas mortales y 79 las personas heridas por el desplome de una trabe del viaducto elevado entre las estaciones de Tezonco y Olivos (alcaldía Tláhuac) de la línea 12 del Metro, cuya falla estructural ha sido permanentemente denunciada por la ciudadanía, al menos desde el terremoto de septiembre de 2017, y ninguna autoridad les hizo caso, comenzando por el entonces jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera.

En ese entonces, el ahora senador gastó más en propaganda que en reparaciones en la citada zona, y se dedicó a presumir que la línea 12 del Metro es muy segura, por lo que en octubre de 2017 –apenas un mes después el terremoto de ese año– ordenó reiniciar operaciones, aunque obviamente no mencionó las advertencias de los especialistas que supervisaron la obra sobre las daños estructurales y los vicios de origen en la construcción de esta ruta de transporte colectivo.

Tres administraciones de CdMx

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que es inevitable que las acciones positivas o negativas de un gobierno impacten la intención de voto en los comicios correspondientes. Por ejemplo: la acumulación de graves puntos negativos del peñismo (y de la docena trágica del panismo: Fox y Calderón) abrió las puertas de Palacio Nacional, y otros espacios de poder nacional, a Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena.

La tragedia sucedida en una de las estaciones de la línea 12 del metro capitalino tiene como antecedente una larga serie de omisiones y errores (por no hablar de conductas francamente delictivas) cometidos por funcionarios de nivel mediano o alto durante administraciones de izquierda, ya durante el perredismo, con Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera como jefes de gobierno, o con Claudia Sheinbaum durante la actual etapa morenista.

Acusaciones de corrupción o de permisividad nociva ha habido en las tres administraciones citadas. Miguel Ángel Mancera generó en su etapa de mando una campaña intensa de desacreditación del ebrardismo a causa de la llamada Línea Dorada, a tal grado que el ahora secretario de Relaciones Exteriores se asignó un exilio preventivo (por si hubiera orden de aprehensión en su contra) en Francia y en Estados Unidos, hasta que la rueda de la fortuna política lo volvió a colocar arriba.

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Cara al frente. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al frente como pocos. El canciller reiteró que está dispuesto a cooperar con las autoridades para esclarecer el accidente en la Línea 12 del Metro. Informó que, como ciudadano e impulsor de la construcción de la Línea Dorada, debe estar a disposición de las autoridades con el objetivo de conocer las causas de este hecho. “Esta obra fue entregada a conformidad del gobierno entrante en julio de 2013, pero, más allá de eso, quien actúa con integridad no debe temer a nada. Te haces responsable de tus decisiones hasta donde llegue, y eso lo determinará la autoridad que haga el peritaje”, aseveró. Se vio valiente. ¿Por qué ese afán por lincharlo?

2. Más cercana que nunca. Desde el instante de conocer el desplome de una trabe entre las estaciones Olivos y Tezonco de la Línea 12 del Metro, el lunes pasado, un día de tristeza para los capitalinos, la jefa del Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, ha estado al pendiente del estado de las personas heridas y ha mostrado sensibilidad ante el dolor de los deudos que perdieron un familiar. En la conferencia de ayer y con el segundo recorrido que hizo en la zona del siniestro, la jefa de Gobierno dio certeza a los millones de usuarios del Metro al anunciar que se hará una revisión estructural de toda la Línea Dorada. Aseguró que se investigará a fondo sobre lo que causó el desplome; para ello, se realizarán dos peritajes, uno por parte de la fiscalía local y el otro a cargo de DNV GL, empresa noruega especializada en el tema. La CDMX y el país están de luto.

3. A rendir cuentas. Un juez federal negó brindar protección al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, dentro de un juicio de amparo que promovió cuando la Sección Instructora del Congreso de la Unión buscaba desaforarlo. Aunque los abogados del mandatario se fueron a segunda instancia, finalmente determinaron desistir. El juez primero de Distrito, Fernando Ureña Moreno, concluyó que no le otorgaría la protección federal. No estaría nada mal que los legisladores, así como pidieron el desafuero y la detención de García Cabeza de Vaca, así, con esas mismas ganas, pidieran lo mismo para los responsables del accidente en la Línea 12. No se hagan…

