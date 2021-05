-Publicidad-

La titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal, Ana Lucía Hill Mayoral, indicó que, en lo que va de la pandemia, fueron clausurados 359 negocios en la entidad, por no cumplir con las normas y medidas contra Covid 19 decretados por el gobernador.

Durante conferencia de prensa virtual, este miércoles, detalló que, del total de las clausuras, 146 no tenían permitido su funcionamiento de acuerdo con las normas sanitarias, mientras que los 213 restantes fueron cerrados hasta por cinco días por no cumplir con las medidas, las cuales van desde no respetar el aforo permitido hasta realizar funciones que no van con su giro comercial.

En otro tema, Hill Mayoral comentó que, en las últimas 24 horas, la Coordinación General de Protección Civil Estatal y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (Dpris) efectuaron 26 supervisiones a cuatro giros comerciales e impusieron dos clausuras.

Mientras que las secretarías de Movilidad y Transporte (SMT) y de Seguridad Pública (SSP) inspeccionaron 471 unidades del transporte público y levantaron siete infracciones por incumplir con los preceptos sanitarios.

Sobre las personas privadas de la libertad, Hill Mayoral informó que 17 internos permanecen en aislamiento y con supervisión médica en las instalaciones del Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa).

Por último, notificó la muerte de dos poblanos más en Estados Unidos a causa del coronavirus, quienes eran originarios de los municipios de Teopantlán y Domingo Arenas, con lo que suman 678 decesos (114 mujeres y 564 hombres).