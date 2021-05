La gente no come esperanzas: Soraya Córdova

-Publicidad-

Entre porras, Soraya Córdova Morán, candidata a diputada local por el distrito 20 de la Angelópolis con la alianza “Va por Puebla”, inició su campaña electoral repartiendo volantes en varios cruceros del sur de la capital y con eventos importantes en dos colonias.

Junto a su equipo de campaña, muchos de ellos jóvenes entusiastas y enérgicos, la abanderada escuchó las necesidades de los capitalinos y platicó con varios de ellos sobre cómo solucionar los graves problemas que sufre la ciudad.

“Nosotros no prometemos esperanzas. Las esperanzas no sirven porque la gente no come esperanzas. Nosotros somos hechos y resultados. Eso traeremos: resultados”, dijo Córdova Morán.

La candidata afirmó ser una mujer con experiencia como gestora social y que los resultados tangibles de las obras están en colonias de la zona, donde miles de familias humildes han mejorado sus condiciones de vida porque ahora cuentan con calles pavimentadas, escuelas, casas de cultura, clínicas, unidades deportivas, albercas, alumbrado, drenaje y agua potable.

Uno a uno de los ciudadanos con los que se cruzó, la candidata fue invitando a sumarse a su proyecto de legislar y trabajar para corregir el rumbo de Puebla en favor de las familias de este distrito y con acciones que permitan elevar su calidad de vida, pues se trata de una zona que merece seguir desarrollándose con la suma de voluntades.

La candidata del PRI, PAN y el PRD refrendó su compromiso de llevar progreso y realizar las gestiones necesarias para atender las demandas que los pobladores le expusieron, además de invitarlos a conocerla y trabajar de forma conjunta en proyecto que representa.

