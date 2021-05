-Publicidad-

A un año de que llegó la pandemia del Covid-19 en Puebla, para Mario, quien se desempeña como albañil, el trabajo de este sector ha empezado a reactivarse con más fuerza ante la baja de contagios, pero todavía es menor al que había antes de la crisis de salud.

En entrevista con este medio, en el marco de la celebración por el Día de la Santa Cruz, contó que la emergencia sanitaria “los golpeó mucho” el año pasado, pues por más de dos meses tuvo que dejar de laborar ante la instrucción de las autoridades un confinamiento.

Refirió que ahora labora en obras pequeñas que no requieren de muchas personas para su ejecución, lo que ha permitido que tenga trabajo tomando las medidas sanitarias emitidas por las autoridades, como son principalmente el uso de cubrebocas y la sana distancia.

Confió en que conforme se vayan abriendo más establecimientos, de los que aún no pueden operar porque los decretos estatales lo prohíben, el trabajo vaya incrementando, ya que pueden requerir ampliaciones de locales o remodelación de restaurantes, entre otras obras.

Recordó que el año pasado dejó de laborar casi tres meses, pues fue hasta junio cuando un amigo, igual de la construcción, le dijo que había “chamba”, aunque era poca, pues solo eran trabajos pequeños, por lo en ocasiones duraban una o dos semanas y se quedaba otros días sin trabajar, pues no era constante.

“Sí nos pegó bastante, buscábamos otras opciones, pero igual como la gente no salía pues como que no se prestaba a que nos dieran trabajo, la mayoría de las obras se pararon, no nos quedó de otra más que apretar el bolsillo con los ahorros que teníamos y gastar menos”, asentó.

Construcción, de los sectores más afectados

Consideró que, aunque todos los sectores se vieron afectados, el de la construcción fue el mayor, ya que no solo implica a los albañiles, sino a plomeros, carpinteros, conductores de camiones, entre otros, pues es uno de los sectores donde más descansaron a las personas.

Y es que, dijo, en obras pequeñas donde solo hay tres o cuatro personas sí pudieron seguir funcionando, pero ya en grandes, como residencias, no porque se necesitan muchos, al menos de 20 trabajadores para arriba.

Indicó que no quiso buscar otras opciones para tener ingreso debido a que como era confinamiento, tampoco había garantía de que le fuera a resultar, pues todo estaba cerrado ante el riesgo de contagiarse por la pandemia, por lo que “cada quien vivió su clavario como pudo”.

“Ahorita ya se está mejorando la cosa para todos, tanto para comerciantes, como albañiles, plomeros y demás, yo veo que ya gracias a dios desde que inició el año ha sido mejor y se ha visto un poco más de movilidad para nosotros los trabajadores y eso genera que haya obras”, dijo.

Mario mencionó que por la pandemia no pudieron celebrar este 3 de mayo como los otros años, ya que si bien fueron a la iglesia como ya es tradición, las reuniones masivas no las hicieron, pues solo fue entre familiares, esto para evitar algún riesgo de contagio.

Dijo que los años anteriores “ha sido mejor”, pues el festejo se hace en grande y ahora, aunque hay nuevas medidas por parte del gobierno estatal, deben seguir mantenido los cuidados como lo ha dicho la Secretaria de Salud, pues la pandemia sigue presente.