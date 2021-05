La mala actitud de la cónsul Isabel Arvide e INE valida lista nominal para comicios 2021

-Publicidad-

Reflotar a Pemex, labor titánica // La empresa mejora sus finanzas

Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que Pemex informó que en el primer trimestre de 2021 logró reducir sus pérdidas en casi 94 por ciento respecto de las registradas en el mismo periodo de 2020, aunque subrayó que el saldo negativo que reportó no fue generado por factores operativos ni de ingresos o costos de la empresa, sino por la valuación de los saldos de deuda heredada por los gobiernos neoliberales. Al mismo tiempo detalló que la empresa productiva del Estado acumula cinco meses de alza en su producción.

Cierto es que falta camino por andar, pero las acciones tendientes a reflotar a Pemex (una decisión del presidente López Obrador) y de nueva cuenta colocarla entre las primeras petroleras del mundo ha sido una labor titánica, toda vez que la actual administración recibió una empresa destrozada –siempre con la intención de ceder todo el espacio al capital privado– y consumida por la corrupción.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados analiza la información divulgada por Pemex, de la cual se toman los siguientes pasajes: En el primer trimestre de 2021 los ingresos petroleros del sector público se ubicaron en 204 mil 551 millones de pesos, monto inferior en 29 mil 509 millones respecto a lo programado, pero superior en 45.6 por ciento en términos reales, si se compara con lo observado en igual periodo de 2020.

Aquí la columna completa

¡Hay toro! Lo interno y lo externo

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que un factor interno y otro externo confluyeron en la exacerbación del caso Guerrero que desembocó en el sostenimiento, por la vía filial, de la intención del presidente de la República de que Félix Salgado Macedonio llegara al poder en aquella siempre complicada entidad.

En lo interno, mucho se habla en el entorno de Palacio Nacional del presunto enojo que habrían generado las maniobras que se atribuyen al grupo de Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros (hermano de la titular de la Secretaría de la Función Pública) para obstruir y descarrilar la decisión suprema a favor de Salgado Macedonio. Otro elemento a descifrar reside en los descuidos, intencionales o no, en el cumplimiento de los reportes sobre gastos de precampaña que debió haber presentado Mario Delgado, lo cual ha sido señalado por los propios aspirantes luego inhabilitados, el michoacano Morón y el guerrerense Salgado.

En lo externo, la negativa de registro de precandidatos morenistas fue un oportuno detonante de las tensiones acumuladas y ya expresadas antes, con menos vigor, entre Palacio Nacional y la cúpula del Instituto Nacional Electoral, en específico contra el consejero presidente, Lorenzo Córdova, y su principal coequipero, Ciro Murayama.

Aquí la columna completa

La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Confianza en sí mismo. Mauricio Kuri es más fuerte que los obstáculos y su intención de convertirse en gobernador de Querétaro se ve cada vez más sólida. Tras el primer debate entre los 10 aspirantes, Kuri suma cada día a más simpatizantes, gracias a su dinamismo y a lo firme de su proyecto. El candidato común del PAN y Querétaro Independiente, además, disipó cualquier duda sobre su estado de salud. Esta semana fue hospitalizado tras haber sufrido un evento vascular leve y fue dado de alta al otro día. Y así, del hospital partió a la arena política, al intercambio de ideas. Como goza de las preferencias electorales, en el debate quisieron ametrallarlo con acusaciones que él sabiamente ignoró, para dejar bien claro cuál es el escenario que diseña para la entidad, con valiosas propuestas. ¿Sus oponentes? Simplemente no levantan.

- Publicidad -

2. A pedradas. “La confiabilidad de la Lista Nominal de Electores, que el INE México acaba de validar para la jornada del 6 de junio, es la mejor garantía de que en México ya no hay espacio para las irregularidades que ocurrían cuando los comicios los organizaba el gobierno, hace más de 30 años”, escribió Lorenzo Córdova, el consejero presidente del INE, en la mira de los morenistas que quieren desde enviarlo a juicio político hasta desaparecer el instituto. Insisten en que Córdova debía irse del INE en 2019 y se reeligió, pero no es así. Era consejero en el IFE, luego se creó el INE y Córdova fue electo en 2014 por los diputados para 9 años, es decir, hasta 2023. La votación fue de 417 a favor, 41 en contra y 4 abstenciones. Así, abrumadoramente, igual que ganó la Presidencia Andrés Manuel López Obrador. ¿Dónde está el problema?

3. La diplomacia al revés. Isabel Arvide, la cónsul de México en Estambul, va de tropiezo en tropiezo. Primero, hace unas semanas se supo de su prepotencia al echar de su equipo a uno de sus colaboradores, a quien amenazó con “boletinarlo” para que nunca consiga trabajo. Y ahora, tras un viaje que realizó en primera clase, lo justificó responsabilizando a los reporteros. Afirmó que no había asientos en la clase turista, pero mintió porque sí venían varios desocupados. Y lo peor: “¿Cuál es su experiencia diplomática?, ¿por qué está ahí?”, le preguntaron. “A mí me nombró el Presidente porque le dio su gana nombrarme”, respondió, evidenciando su absoluta carencia de tacto. “¿Usted por qué aceptó?”, fue otro cuestionamiento. “Porque al Presidente no se le dice que no”, espetó, y se subió a su Hummer. La 4T está cambiando al país y así les está quedando.

Aquí la columna completa