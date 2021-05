-Publicidad-

Este fin de semana, iniciaron los trabajos, a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para la demolición del hospital del IMSS de San Alejandro, lo cual se da a casi 4 años de los daños que sufrió por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Este domingo, trabajadores cubrieron con tablones de madera la fachada principal del Hospital General Regional No. 36 mejor conocido como “San Alejandro”, así como el área de urgencias, a fin de que en los siguientes días se comience con su destrucción.

Sin embargo, al interior del nosocomio todavía no hay maquinaria o personal con herramientas para la demolición del inmueble. Esto, luego de que el 16 de marzo, el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, afirmó que el 1 de mayo iniciarían los trabajos.

En marzo, durante su informe, la delegada del IMSS, Aurora Treviño García, informó que se elaboró un análisis que arrojó que los cinco cuerpos que lo conforman: torre de urgencias, hospitalización, de consulta externa, la de gobierno, farmacia y auditorio y casa de máquinas, deben ser demolidos.

Para ello, se proyecta edificar cinco nosocomios, uno con capacidad de 160 camas en el sitio que dejará el de San Alejandro con una inversión de mil 690 millones 585 mil 469 pesos para los servicios de ginecobstetricia y pediatría, así como para atender la detección y tratamiento de pacientes con cáncer.

Otro será de 260 camas con todos los servicios necesarios de segundo nivel en Amozoc, con un costo de 2 mil 133 millones 285 mil 64.7 pesos, además de un área adicional de 140 camas en el Hospital de La Margarita, con una inversión de 860 millones 214 mil 544.05 pesos.

Mientras que, en el Hospital de Tehuacán, que cuenta con 66 camas, se busca incrementar a 144, es decir 78 más, para lo que se destinarán 767 millones 186 mil 656.24 pesos y en Huauchinango, se edificará un nosocomio de 72 camas para atender a más de 66 mil derechohabientes, para lo que se destinarán 676 millones 234 mil 187.6 pesos.

Médico hace huelga de hambre

A la par de esto, el médico Miguel Ayllón Villegas inició una huelga de hambre afuera del hospital, misma que es por tiempo indefinido, al señalar que las autoridades deben “hablar” con la verdad sobre el proyecto y decir en qué tiempo se concluirán los trabajos.

Alrededor de las 12 del día, el trabajador de la salud, quien dijo laboró durante 25 años en dicho nosocomio, colocó una lona en la entrada del mismo con la leyenda “En memoria de mis compañeros caídos… Una pandemia y malas decisiones”, instaló una casa de campaña.

Dijo que pesar de los contagios y saturación de nosocomios, derivados de la pandemia del Covid-19, que en su momento se dio, el gobierno federal no le preocupó acelerar las labores para rehabilitar este inmueble, el cual hubiera ayudado “mucho”.

“Este día se supone que iban a iniciar la remodelación, yo no veo al Ejército, no veo camiones, no veo nada. Necesitamos que nos hablen con la verdad, que nos digan si realmente se va a atrás el hospital y la rehabilitación, que nos hablen con la verdad y no nos mientan”, asentó.

De igual forma, Ayllón Villegas cuestionó que a pesar de que se adquirió el inmueble de CIMA para supuestamente sustituirlo no se haya hecho nada con él. “Ni uno ni otro, ya cuantos años pasaron, pasamos los peores momentos de la pandemia y no hubo nada, otra mentira más”.