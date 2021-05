-Publicidad-

Arturo Leal Román, trabajador de la constructora RamCi y quien se accidentó al caer del noveno al sexto piso el 19 de febrero, acusó que la empresa no quiere pagarle toda la incapacidad del porcentaje que le toca, pues de 8 mil 707 pesos apenas le han dado 2 mil.

En entrevista con Ángulo 7, señaló que empezó a laborar en septiembre del año pasado, luego de que unos amigos que lo contactaron para decirle del trabajo, ya que es carpintero y requerían ese tipo de personal en la obra, por lo que fue a dejar sus papeles.

El afectado indicó que la firma lo aseguró con 5 mil 850 pesos al mes, pero ganaba 2 mil 800 a la semana, es decir unos 11 mil 200 al mes.

Dijo que el proyecto es un edificio de 19 pisos que se está construyendo en Lomas de Angelópolis, pero desde el primer día que llegó no le dieron equipo de protección, a pesar de que es una obligación de la firma, por lo que tuvo que comprarlo y entre arnés, chaleco y casco se gastó mil pesos.

Contó que nunca tuvo contacto con los dueños de la empresa, sino solo con el encargado de la obra y siempre tuvo problemas con su pago, ya que no le daban completo, pues a la semana cobraba 2 mil 800 pesos y los sábados, que es el día de paga, solo le daban mil 500 y lo demás le decían que el lunes o miércoles.

“No cuenta con el equipo de protección para el personal, uno tiene que comprarlo, desde antes que empezara uno de los amigos que me contacto me dijo que debía llevarlo, yo dije ‘cómo no me van a dar, en todas las constructoras que he trabajado dan’, pero fui el primer día y sí, me di cuenta que no, y entonces no trabajé esa vez”, contó.

Respecto a su accidente, dijo que se debió porque la bandola de seguridad que va en el arnés se rompió y cayó tres pisos, del noveno al sexto, por lo que quedó inconsciente por varios minutos y al despertar quería levantarse, pero sus compañeros no lo dejaron porque estaba grave.

Querían ocultar el accidente

Tras esto, llamaron a la ambulancia, aunque tardó para llegar al menos media hora, debido a que el personal de seguridad de la entrada no la dejaba pasar argumentando que esa orden le habían dado, pues no querían que se dieran cuenta y para que no se hiciera un escándalo.

Comentó que fue llevado al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde le dijeron que con la caída se fracturó dos dedos de la mano derecha, se abrió la cabeza, tuvo lesiones en el fémur derecho y en el rostro, y que al menos durante medio año no podrá caminar.

Leal Román recordó que su esposa es la que tuvo que realizar los trámites del seguro para que fuera atendido, por lo que recriminó que la empresa no lo haya hecho, además que desde ese día nunca se presentó alguien de la constructora para conocer su estado de salud.

Cuando lo dieron de alta, dijo, le informaron que tenía que estar en incapacidad, primero un día, luego 28 y posteriormente otros 28, por lo que el pago por dicho tiempo sin trabajar sería dividido, 50 por ciento por parte del seguro y el otro 50 por ciento la constructora.

Sin embargo, la constructora hasta el momento no le ha dado todo, ya que entre febrero y marzo le tenían que dar 22 mil 800 pesos, de los que el IMSS cubrió 11 mil 915 pesos y el resto, que son 10 mil 885 pesos, tenía que pagarlos la constructora, pero ésta última le informó que solo le iba a dar 8 mil 707 pesos.

Sostuvo que al pedir una explicación del porqué sería menos, no le dieron una respuesta, además de que hasta el momento no ha cubierto dicho monto, pues apenas le ha dado 2 mil pesos, en dos depósitos de mil, uno el 9 y otro el 23 de este mes.

Teme que no le paguen lo que falta

No obstante, la empresa dice que igual ya le pagó 2 mil 500 pesos a parte, lo cual refutó Leal Román, ya que ésta última cantidad fue de la bolsa de su patrón, de apellido Gaytán, el encargado de la obra, quien le dijo que “de cuates” se los daba, pero no a nombre de la constructora.

Mencionó que a pesar de que ha insistido en que le paguen lo que le corresponde no le dicen nada y por el contrario, solo “se echan la bolita” entre contadores, y no sabe si contará con los 6 mil 707 pesos que faltan, pese a que la empresa tiene informado que él es el sustento de su familia, pues tiene esposa e hija.

Refirió que para abril, le dieron 21 días más de incapacidad y los cobrará la siguiente semana, por lo que teme que la constructora tampoco le pague, sumado a que intentó pensionarse, pero le dijeron que no se la darán, aún cuando le habían asegurado que sí.

Tras esto, pidió a Protección Civil de San Andrés Cholula, así como del estado y a la Secretaría del Trabajo (ST) que revisen si la empresa tiene acreditados los protocolos de seguridad para contratar al personal, pues puso en duda que tengan todos los requisitos para ello.