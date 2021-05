-Publicidad-

A casi un año de que una menor de 11 años fue golpeada por un sujeto en el fraccionamiento Valles de San Miguel, en Huejotzingo, la Fiscalía no ha mostrado avances de la investigación, pues el responsable estaría siendo protegido por el ayuntamiento.

Así lo señaló, en entrevista con este medio, Juan Antonio, padre de la menor, quien recordó que los hechos se dieron en la noche del 30 de mayo del año pasado, luego de que una niña cayó cuando estaba jugando en el parque y su hija ayudó a levantarla, pero el papá de la primera creyó que la había tirado y llegó a agredirla físicamente.

Contó que, en aquel momento, con ayuda de los vecinos, detuvieron al agresor y querían hacer justicia por propia mano, pero decidieron entregarlo a la policía, para posteriormente llevarlos al C5, sin embargo, lo llevaron en la misma patrulla con su hija.

Dijo que no lo dejaron entrar en un principio con la menor, por lo que no sabe si le tomaron la declaración al implicado en los hechos, posteriormente mandaron a su hija a la Fiscalía General del Estado (FGE) a hacerle supuestamente los dictámenes, pero solo la revisaron muy “equis” y dieron que no era nada grave.

Tras esto, señaló que el agresor fue liberado poco después, lo cual atribuyó a que cuando había sido detenido les ofreció dinero a los policías para que lo liberaran, e incluso el secretario de Seguridad del municipio dijo que tenían hasta antes de las 12 de la noche para hacerlo.

Fue por ello, que para el 2 de junio hicieron una manifestación frente al ayuntamiento en donde iguale exigieron que le hicieran los exámenes médicos correspondientes a su hija, los cuales arrojaron que tuvo algunas costillas sumidas y esguince cervical de segundo grado.

Dijo que, a pesar de estas pruebas, hasta el momento no se han tenido avances del caso, pues lo único que saben es que el agresor se llama Félix Manuel Cruz Barrios y es originario de Veracruz, pero que tiene amigos en dicho fraccionamiento y familiares trabajando en la presidencia.

Comentó que la Comuna, encabezada por Angélica Alvarado Juárez, para “ayudarles” les proporcionó dos abogados, pero hasta la fecha lo único que le han dicho es que la carpeta de investigación está radicada en el Ministerio Público de San Martín Texmelucan, debido a que es el distrito judicial al que pertenece, por lo que seguramente solo fue para dilatar el caso lo más que se pueda.

Niegan acceso a la carpeta de investigación



“Yo pedí documentación acerca del caso y me lo negaron, no sabemos que es lo que se está investigando o si realmente hay una indagatoria por parte de las autoridades, los abogados dijeron que nos marcarían y solo han pasado los días sin nada”, pronunció.

Juan Antonio mencionó que derivado de estos hechos ha recibido amenazas, pues le han dicho que “le baje a su relajito”, ya que es su palabra contra la de los otros y que no le siguiera, lo cual atribuyó al personal del ayuntamiento, pues eso es lo que le dijeron.

Además de que el secretario de Seguridad Pública, Maurilio Vázquez Diego, fue a su casa a amedrentarlo, sumado a que en redes sociales lo han atacado, pues le han dicho que es paracaidista, mentiroso, ratero y que ha expropiado casas, lo cual es falso, pues lo hacen como una forma de presión para que desista.

Ante esto, recriminó que a 11 meses de los hechos la Fiscalía General del Estado (FGE) no tenga avances y que el ayuntamiento se esté prestando a solapar las agresiones, pues está poniendo por encima las influencias que la justicia para la menor, al recordar que el implicado no estuvo ni 12 horas detenido.

“No tengo la certeza, pero se ha escuchado que esta persona tiene familiares en la presidencia e incluso en el C5. En un momento me dijeron que saliera en una rueda de prensa a decir que los policías hicieron su trabajo, yo me negué dije que no porque lo que quiero es justicia para mi hija, desde esa fecha no hay avances de nada”, asentó.