Congreso de Puebla debe ser presionado para abordar aborto: Colectivas

Feministas acusaron que, si no fuese por la insistencia de colectivos, diputados no abordarían la despenalización del aborto en Puebla, mientras que vieron como “prácticas dilatorias” las mesas de trabajo que se planean antes de ser votado a favor o en contra.

Así lo señaló la colectiva Coatlicue SiempreViva, una de las agrupaciones feministas presentes en la toma pacífica del Poder Legislativo, en noviembre de 2020, la cual reprochó que no se cumplieran las fechas pactadas para llevar dicho tema al Pleno, mismas a las que legisladores se comprometieron.

Lo anterior, luego de que la presidenta del Congreso, la morenista Nora Merino Escamilla, señalara que la despenalización del aborto no se abordara “por presiones”, mientras que no especificó una fecha específica para que el asunto se vote por los diputados.

En entrevista para este medio, integrantes de Coatlicue señalaron que insistirán al Legislativo la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), pues señalan que el tema lleva parado, por lo que señalaron una “falta de voluntad política” de parte de los legisladores e incluso comentaron “parece que si no presionamos al legislativo para hacer su trabajo, no lo hace”.

“No es cuestión de prisa o no, es un tema que no se puso en el Congreso en noviembre pasado, durante la toma, porque hay varias iniciativas y ninguna de ellas ha sido turnada a comisiones y es una cuestión necesaria que se tiene que hacer y ha estado parada por años”, señalaron.

Derechos no se discuten

Cuestionadas al respecto, las mujeres respaldaron la realización del parlamento abierto, en el cual se discutió la ILE, derechos sexuales entre otros temas, no obstante, también lo consideraron una “práctica dilatoria” para que el aborto no se aborde por la actual legislatura.

En este sentido, señalaron que durante las sesiones hubo incluso “discurso de odio” por parte de quienes no están a favor de penalizar el aborto, aunque también confiaron que el ejercicio sirvió para mostrar que “muchos de los argumentos que mencionan no tienen base y son falacias que manejan desde hace más de diez años”.

“La cuestión del parlamento abierto pareciera que se está discutiendo si está bien o no está bien legislar sobre la ILE, cuando eso es un derecho, no se tendría que estar discutiendo si va a o no va y lo único que se tendría que discutir sería cómo se va a dar”, declararon.

Seguirán presionando

En cuanto a cuáles serán las acciones que emprenderán, aseveraron que seguirán las acciones de presión al Congreso, pues sostuvieron que no buscan tomarlo “como rehén” – como mencionó Merino Escamilla-, en cambio quieren que se garantice el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Indicaron que, a partir del 15 de mayo, cuando se reanuda el periodo ordinario de sesiones del Legislativo, retomarán acciones para visibilizar sus exigencias, en tanto no se le dé celeridad al tema.

Además, increparon a la presidenta del Congreso, pues negaron que se estén cumpliendo los acuerdos derivados de la toma de noviembre, siendo que las fechas para abordar la ILE las propuso el propio Poder Legislativo.