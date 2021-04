Adán Xicale deja a Morena por el PES y se complica la sustitución de Saúl Huerta

-Publicidad-

Del por qué Morena aún no puede sustituir a Saúl Huerta

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que el motivo por el cual no se ha revelado el nombre de quién sustituirá a Benjamín Saúl Huerta Corona como candidato de Morena y/o la coalición Juntos Hacemos Historia en el distrito 11 de Puebla, es más complicado de lo que parece.

La normatividad vigente establece que si un candidato renuncia después de haber sido registrado ante el Instituto Nacional Electoral (INE), tiene que acudir al organismo para ratificar personalmente su renuncia.

Es decir, no basta que el partido o la coalición que lo registró digan que renunció o presente un escrito con su renuncia. El reglamento establece que para que proceda la sustitución, tiene que acudir en persona a ratificar la renuncia, lo cual Saúl Huerta no va a hacer por temor a ser detenido en cualquier momento.

Aunque tiene su origen en Morena, el presidente municipal de Amozoc, Bernardo Mario de la Rosa Romero, ya solicitó revocar la licencia que había presentado para contender por la reelección en el cargo, con el argumento de la difícil situación por la que atraviesan el municipio y el ayuntamiento.

En su escrito fechado este lunes y dirigido a la secretaria del ayuntamiento de Amozoc, Irma Galeana Fuentes, el munícipe dijo que si bien solicitó licencia para participar de manera democrática, equitativa y libremente, no le es posible dejar a medias las actividades y trabajos de su cargo.

La traición del Palacio

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que si se incluye usted entre los sorprendidos por escuchar a René Sánchez Galindo pronunciarse en contra de la postulación de Iván Galindo Castillejos como candidato de Morena a la diputación federal por el distrito 11, en sustitución del caído en desgracia Saúl Huerta Corona, ahora mismo encontrará la explicación a eso que en su momento pareció un mero exabrupto del exfuncionario municipal.

Como se había informado en esta columna y como el mismo Galindo dejó entrever en una publicación subida el lunes a sus redes sociales, el expriista perdió la candidatura por las grillas de algunos personajes influyentes del partido en el poder que cuestionaron su pasado reciente como crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, quedó la idea de que la intolerancia y el miedo a la inteligencia, enemiga de la sumisión y el servilismo imperantes en el instituto político del mandatario mexicano, se habían impuesto para descarrilar a un aspirante que prometía impregnar innovación y frescura al desabrido ejercicio propagandístico de los morenistas en la capital.

El discurso anti Galindo por la publicación de críticas -que no ataques- en contra del gobierno de López Obrador existió, con el claro propósito de quitarle una candidatura que prácticamente tenía en la bolsa.

Ahora viene lo interesante.

¿Principios o ambiciones?

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que Adán Xicale fue una de las figuras icónicas que encaró al morenovallismo para defender las tierras cholultecas.

En 2014, su osadía le llevó a pasar –junto a su hijo Paúl- más de un año tras los barrotes como muchos de los presos políticos.

La noche que salió de la cárcel, la algarabía se mezcló con la valentía y un discurso triunfalista en el cual aseguró que seguiría defendiendo las tierras de sus vecinos.

Su inclusión en Morena se vio casi natural, un activista de izquierda que estaba comprometido con los tres principios de la 4T: no mentir, no robar y no traicionar.

Su cercanía con la hoy presidenta municipal, Karina Pérez, tampoco levantó sospechas ni cuando le incluyeron en la planilla de Popoca ni cuando se sumó a las actividades en el Ayuntamiento de San Andrés.

