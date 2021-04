Saúl Huerta rechaza haber abusado de menor; es un ataque, dice

-Publicidad-

El diputado poblano Saúl Huerta Corona aseguró que las acusaciones que pesan en su contra por abusar sexualmente de menores son falsas, pues son un ataque contra él y la “Cuarta Transformación”, aunque Morena no respalda dicha postura.

En una entrevista a distancia, quien enfrenta un proceso de desafuero para así poder ser detenido y enjuiciado en caso de ser necesario, dijo que los señalamientos son mentira y es un montaje en su contra para dañar su imagen, la de Morena y la del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, se debe precisar que ni Morena ni el presidente lo han respaldado, además de que tampoco han argumentado que las acusaciones sean parte de un ataque contra la “Cuarta Transformación”.

Y es que en días recientes, Morena, a través de su Comisión de Honor y Justicia (CHJ), decidió suspenderle sus derechos como militantes de dicho partido, luego de ser señalado por un joven de 15 años de haber abusado sexualmente de él. Según se informó, fue la misma víctima la que solicitó dichas medidas.

Miente sobre su salida de Morena

No obstante, durante la entrevista para una radiodifusora, el aún diputado sostuvo que fue él quien solicitó separarse de su militancia, supuestamente “para no afectar” al partido, debido a que “sus intereses personales no están por encima de los de Morena”.

Al ser cuestionado sobre lo dicho por la víctima, aseguró que “no hubo abuso, no hubo intento de abuso, y mucho menos hubo fuerza ni violencia”, al tiempo de señalar que en la carpeta de investigación no consta ninguna prueba que acredite lo dicho por el joven, aunque se debe precisar que las pesquisas aún no terminan.

“Esto es una infamia, una calumnia que se genera desde la mafia del poder en contra mía, pero también en contra del partido (Morena), en contra de la Cuarta Transformación”, indicó Huerta Corona.

Tras afirmar que es inocente y que en la carpeta de investigación no hay elementos para señalarlo de abuso sexual, aunque se debe precisar que él desconoce las pruebas integradas en las pesquisas, el aún diputado federal dijo que los medios lo han linchado mediáticamente sin ver las pruebas que según dice demuestran su inocencia, lo que no se ha comprobado.

Niega “categóricamente” acusaciones

Asimismo, precisó que no se le ha respetado su presunción de inocencia, para después volver a retirar que es inocente, y hasta negó “categóricamente” haber abusado o intentar abusar sexualmente del menor.

“Es una familia (la de la víctima) primero, que el joven este viene de una familia que mienten, extorsionan, el tío es un expolicía quien o tiene muy buena fama como servidor público, como policía, y que se prestaron para esto, para ser la carnada que me pusieron para que los enemigos del poder hoy están lucrando precisamente con esto”, puntualizó Huerta Corona.

Se debe recordar que apenas salió un video en el momento en el que se ve llegar al diputado federal, en compañía del menor, a una habitación de un hotel, y minutos después el joven sale con su maleta y solo, para que después arriben policías al lugar para detener al legislador.

Y es que a decir del adolescente de 15 años, Huerta Corona le había dicho que rentaría dos cuartos mientras lo acompañaba en sus deberes para así apoyarlo económicamente, no obstante, únicamente rentó una, como se ve en la grabación que circula de estancia en un hotel de la Ciudad de México.

Trascendió que aunque otras personas han acusado al diputado de haberles hecho lo mismo en años anteriores, únicamente se estarían investigando formalmente dos casos, por lo que la Fiscalía de la capital solicitó al Congreso de la Unión desaforarlo.