De las 81 mil 900 vacunas Pfizer contra Covid-19 que llegarán a Puebla, 61 mil serán aplicadas para personas de 50 años y más, que representan apenas el 10.89 por ciento del total de la población de dicho rango de edad, que son 560 mil.

Así lo informó, en rueda de prensa, el titular de la Secretaría de Salud (SS), José Antonio Martínez García, quien indicó que de las dosis que llegarán este jueves, 61 mil están destinadas para poblanos de 50 años y más y 21 mil 900 para trabajadores de la salud.

Detalló que personal de la dependencia a su cargo se tuvo que trasladar al Instituto Nacional de Cancerología en la Ciudad de México, para recoger las vacunas, por lo que por la tarde estarían llegan do los biológicos para resguardarlos en la red fría de la secretaría.

Dijo que el viernes se llevará a cabo una mesa de trabajo con la Federación y las instituciones a cargo del proceso de inoculación para definir la logística que se llevará a cabo, por lo que será la siguiente semana cuando se ponga en marcha.

Detalló que las cifras de 560 mil habitantes entre 50 y 59 años son en base a los censos que tienen el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y en Consejo Nacional de Población (Conapo), por lo que serán en el que se basarán para llevar a cabo el proceso.

El funcionario estatal manifestó que la política que se tiene a nivel nacional es que todas las personas serán vacunadas con el esquema completo, ya sea con las dos dosis si son de las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca o Sinovac, o única si se trata de Cansino.

Esto, porque no hay muestra de que quienes ya se contagiaron de Covid-19 no garantiza que la producción de anticuerpos ayude a que ya no se enfermen o que solo requieran de una dosis, por lo que la única forma es ser inoculados.

Todos serán vacunados

Incluso, recordó que hasta el momento son 28 personas que requieren hospitalización a pesar de que tenían la primera dosis de la vacuna, de los que seis perdieron la vida, lo cual se debe a que relajaron las medidas, por ello es que se deben seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias.

“La política es vacunar a todos, aunque ya te haya dado Covid-19, con las dosis que requiere cada tipo de marca para garantizar la eficacia de los antígenos en el tiempo establecido para ello, entonces se vacunarán a todos”, pronunció.

Por otra parte, Martínez García informó que son 6 mil 700 los trabajadores de la salud privados los que deben ser inoculados, de los que mil 500 ya cuentan con el esquema completo, mientras que el resto está a la espera de la llegada de las dosis.

Respecto al personal educativo, comentó que el objetivo es de 146 mil en todo el estado, pero para ello un representante federal llevará toda la logística de vacunación en coordinación con el secretario de Educación, Pública (SEP), Melitón Lozano Pérez, a partir de la siguiente semana.