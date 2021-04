-Publicidad-

Tras recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19, la señora Rosa, de 65 años, ya espera la segunda inoculación, pues se dice deseosa de volver a sus actividades laborales como empacadora, que interrumpió por la pandemia.

Así lo relató la mujer, en entrevista con Ángulo 7, al contar que fue el pasado 4 de abril cuando acudió a ser vacunada, tras la insistencia de sus familiares y la de sus compañeros empacadores, oficio que adoptó desde hace varios años y es parte de su sustento.

Si bien resaltó que vive con uno de sus hijos, quien “afortunadamente” no ha dejado de trabajar, Rosa sostuvo que prestar sus servicios en tiendas de autoservicio la ayuda a “sentirse útil”, además de que es un ingreso que dejó de percibir durante la contingencia.

“Fui porque hay probabilidad de que regrese yo a trabajar a la tienda, entonces me vinieron a ver los compañeros y me dijeron ´¿Ya te vacunaste?’ y le dije ‘no, no me he vacunado, ni me quiero vacunar’, y me dijeron ‘no pues vacúnate porque hay posibilidades de que vayamos a trabajar de nuevo’”, relató la sexagenaria.

Según comentó, en semanas “buenas” llegaba a juntar unos 2 mil pesos por su servicio de empacadora, no obstante, ante las medidas realizadas en estos recintos y por ser grupo de riesgo ante el Covid tuvo que dejarlo.

“No pienso dejarlo”

Rosa también se dedica a la compra y reventa de ropa de segunda mano, en el tianguis de Agua Santa, lo cual suspendió a causa de la contingencia; ahora, tras recibir la primera inoculación, contó que ha vuelto a su puesto, acatando las medidas sanitarias.

La mujer aseveró que es una actividad que seguirá haciendo “hasta que ya no pueda”, pues, independientemente de las ganancias, resaltó que aún “se siente bien” y rechazó permanecer más tiempo aislada en su hogar

“No lo pienso dejar ahorita, ya ahí aunque sea poquito y hasta que ya no pueda; pero ahorita todavía puedo, voy a cumplir 65 en agosto, pero todavía me siento bien como para que me quede encerrada en la casa”, mencionó.

Comentó que su hijo le ha pedido que deje de laborar, debido a su edad; sin embargo, la mujer señala que no podría quedarse en su casa a dormir, pues se dice con energía suficiente para salir a la calle.

“Me dice ‘Quédate, no salgas’, entonces le digo déjame trabajar y déjame salir, todavía puedo trabajar, todavía quiero ser útil yo sola, no me voy a doblar, a estar yo sola en la casa, no. Un día ya no voy a poder, pero ahorita puedo”, puntualizo

Será a partir de este 28 de abril cuando inicie el prerregistro para personas de 50 a 59 años, que quieran recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus; además, El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) informó que quienes hayan completado el esquema de vacunación contra Covid-19 y que trabajen en tiendas de autoservicios como empacadores pueden retomar sus actividades.