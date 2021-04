Reestructuración de industria ferroviaria y Clara Luz acepta conocer a líder de secta NXIVM

-Publicidad-

Ferrocarriles : se aproximan cambios// De monopolio estatal a duopolio privado// A 26 años de la privatización zedillista



Carlos Fernández Vega en su columna México SA, publicada en La Jornada, indica que como en tantas otras privatizaciones del régimen neoliberal, la de los ferrocarriles mexicanos tuvo el mismo fin: pérdidas para el Estado y pingües ganancias para el grupúsculo de empresarios amigos del gobierno en turno (en este caso el de Ernesto Zedillo, quien terminó como empleado de una de las trasnacionales beneficiadas por su decisión). Han pasado 26 años desde el banderazo de salida y las grandes promesas de entonces (crecientes inversiones, competencia que estimulará la participación de otros actores, decidido impulso al crecimiento económico, vertiginoso avance de la red ferroviaria, empleo y mu cho más) siguen como asignatura pendiente.

A fin de cuentas, y tras algunos enjuagues en-tre los compradores originales, la competencia promovida por tal privatización terminó en lo previsible: Grupo México (del tóxico empresario Germán Larrea) y la trasnacional Kansas City Southern de México se quedaron con más de 90 por ciento del pastel de los ferrocarriles en el país y el Estado perdió dinero por doquier.

Ahora que en el Senado de la República promueven reformas a la Ley Reglamentaria del Sistema Ferroviario, vale la pena que los le-gisladores tengan a la mano la siguiente información: más allá del duopolio y la extranjerización que promovió la privatización, en los 26 años transcurridos desde la brillante decisión de Ernesto Zedillo, la longitud total de la red fe-rroviaria del país a duras penas aumentó 105 ki-lómetros, a razón anual promedio de 4.03 kiló-metros, al pasar de 26 mil 622 kilómetros en 1997 a 26 mil 727 kilómetros en 2018; o sea, un crecimiento de 0.4 por ciento en el periodo, lo que ni de lejos se puede considerar un gran beneficio para el país, amén de que todas las ganancias se quedan en el citado duopolio.

El “error” de Clara Luz

Julio Hernández López en su columna Astillero, publicada en La Jornada de San Luis, indica que el 10 de marzo del presente año, en una entrevista para un portal de internet (https://bit.ly/3ezLWJL ) Clara Luz Flores Carrales trató de eludir las preguntas y referencias a su relación estrecha con lo que luego sería señalado como una secta, NXIVM, y su dirigente, Keith Raniere, sentenciado a prisión de por vida en Estados Unidos.

En un momento de la entrevista, la candidata de Morena a gobernar Nuevo León dijo: “Para empezar, yo no sé qué sea NXIVM, ¿sí? Yo lo único que sé es que NXIVM es… no que no sé qué es ese NXIVM que tú dices, ese no lo conozco. Yo conozco unas pastillas (…) Yo tomé un curso de superación personal, no es por NXIVM, no quieras desviar”. Dijo, además, que solo conoció en ese curso a personas de Monterrey. ¿A Emiliano Salinas Occelli o a Keith Raniere, los conociste? se le preguntó a la expriista y contestó: “A las personas de Monterrey; ellos no son de Monterrey”. Entonces, ¿nada qué ver con NXIVM?, y respondió, sonriente: “con las pastillas, me las tomo todos los días”.

Casi al finalizar el domingo, a las 23.37 horas, la candidata Flores Carrales colocó en Twitter un “mensaje importante”: “Soy un ser humano que tiene la capacidad y las agallas, como la mayoría, para reconocer mis errores y levantarme de ellos, me caí como todas y como todas ahora me levanto”. Con tal argumentación, en un video aceptó como “error”, y pidió perdón por ello, el haber mentido sobre su relación con la citada secta y su encarcelado líder, luego que, el 25 de marzo, el aspirante priista, Adrián de la Garza, dio a conocer un video en el que Clara Luz dialogaba, maravillada, años atrás, con el mencionado Raniere durante una hora y veinte minutos .



La columna Frentes Políticos, publicada en Excélsior, indica que 1. Cámara… ¡acción! Nadie duda de que la industria cinematográfica en México se cuece aparte. Es un sector que ha hecho de la creatividad un arte, con piezas magistrales. Fondo y forma. El cine para la sociedad es absolutamente relevante y, prueba de ello, es que en esta administración habrá una nueva Ley de Cinematografía. El senador Ricardo Monreal, autor de la iniciativa, decidió que, para diseñarla con total eficacia, hay que hacerlo sin prisas, por lo que llamó a un tiempo extra de reflexión para lograr un instrumento jurídico enriquecido con todas las voces. A paso firme, sin correr. Ya Monreal ha recogido el consenso de todos los grupos políticos y ha escuchado a los involucrados. El objetivo es sumar. Y en unos años se recordará: el cine mexicano ya era fuerte, pero llegó la 4T y lo catapultó. Fin.

2. Qué oportunos. ¿Por qué no actuaron con el mismo rigor en el caso de Félix Salgado Macedonio?, es algo que quedará en la conciencia de Morena. Eso sí, ahora, cuando el descrédito por los escándalos los persigue, en unos cuantos días sepultan a quien manchó la imagen morenista. Luego de la petición que hiciera su líder, Mario Delgado, la Comisión de Honor y Justicia determinó suspender los derechos del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra un menor de edad. “Ante la gravedad de las acusaciones y dado que la parte actora ha solicitado la emisión de medidas cautelares, este órgano colegiado ha decidido, por unanimidad, conceder la suspensión de los derechos partidistas del C. Huerta Corona de manera temporal y hasta en tanto se emita la resolución definitiva”, señalaron. Congruencia les falta cuando a unos sí y a los consentidos no.

3. Todo para el final. Con carácter de urgente, Ignacio Mier Velasco, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, llamó a que este jueves se someta a votación del pleno el dictamen que los senadores enviaron para expedir la Ley Olimpia. El compromiso se da cuando sólo le restan cuatro días al último periodo ordinario de la 64 Legislatura, ya que, posteriormente, cualquier reforma deberá canalizarse con previa aprobación de un periodo extraordinario en la Comisión Permanente, a iniciar la próxima semana. El anuncio respondió, además, a las movilizaciones que este lunes realizaron diversos colectivos feministas en San Lázaro reclamando a los coordinadores parlamentarios que la Ley Olimpia sea parte de la agenda de esta semana. ¿Prefieren trabajar bajo presión? No, no les sale mejor.



