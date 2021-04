Presidentes se embolsan millones

-Publicidad-

Quienes saldrían verdaderamente millonarios de esta elección y en medio de la pandemia, son algunos presidentes de partidos políticos.

Su problema es ¿Cómo «blanquear»? ¿Cómo «lavar» ese dinero?

Aunque a los mexicanos, nunca nos falta imaginación.

Pero volvamos al tema:

Por ejemplo, PAN, PRI, PRD.

Y más: PCP, MC, PNA.

Y no se quedan atrás: FxM, RSP y PT.

Y qué decir de MORENA.

Dejemos las siglas que pocos entienden y vamos a «la carnita».

Cada presidente de partido político recibe de menos: 20 mil pesos mensuales de «cuota» de cada alcalde. Las de los candidatos, son aparte, electoreras y temporales.

Pero, de base, cada presidente recibe su cuota:

1.- Movimiento Ciudadano, 20 mil por cada uno de los 26 municipios: 520 mil pesos, mensuales. Libres de polvo, paja, SAT y UIF.

2.- Compromiso por Puebla, 100 mil de Teziutlán, más otros 220 mil de los otros municipios, suman: 320 mil.

3.- Partido de la Revolución Democrática, es austero por no decir «jodidamente minoritario». Pero no deja su mes por menos de 350 mil pesos.

4.- Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de a millón al mes, aunque por los pleitos con el gobernador, el ingreso «por fuera» bajó un 20/25 por ciento.

5.- El PRI gobierna 80 municipios. De a 20 mil mensuales por cada uno: Un millón 600 mil mensuales. En plena austeridad de la 4T, el PRI es el que más gana.

6.- El PAN es como el Real Madrid. A veces gana, a veces no gana, pero no deja de ser uno de los más ricos. Gobierna en pocos, pero recibe mucho: 480 mil al mes.

7.- Fuerza por México tiene de dónde. Nada de que se va empeñar los escritorios. Aquí está nivelado, pero los candidatos le dejan al Partido unos 200 mil al mes y en la campaña, será ¡A la quincena!

8.- Redes Sociales Progresistas. Los dos bloques que existen en Puebla («Ramón VS Christian») dividen los ingresos. Sin embargo, Ramón no deja su mes por menos de 100 mil.

9.- En el PT, navegan con «bandera de pen…s». Pero el mes del dirigente, no baja de un cuarto de millón, aunque el 80 por ciento se le queda «Al Profe Anaya». La mayor parte de la cuota, proviene de Bienestar estatal, entre «moches, comisiones y aviadores».

10.- Nueva Alianza Puebla es la cereza del pastel. No representan maldita la cosa, pero entre obras del gobierno, cuotas de ayuntamientos, prestaciones magisteriales y «moches» por prerrogativas, los líderes «se meten» unos 150 al mes, sin despeinarse.

Como vemos es: la «transa», perdón, la danza de los millones.

Punto.

He dicho y he escrito.

Tecamachalco. Orgullo o cárcel

Si Ignacio Mier Bañuelos, gana la presidencia municipal de Tecamachalco, el gobernador Luis Miguel Barbosa habrá recibido su segunda gran derrota política en el Estado en las últimas semanas y… durante su mandato.

Si, el hijo del presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la Cámara de Diputado, pierde la elección, el gobernador se alzará con un triunfo sobre su nuevo acérrimo enemigo.

Entre ambos, ya no hay reconciliación.

Uno agredió al hijo de otro.

El otro defendió a su hijo.

Si gana el de Zinacatepec, orgullo triunfador.

Si gana el de Tecamachalco, la cárcel será su venganza.

Punto.

He dicho y he escrito y Nacho, también.

…

Ni Obama

¿Cuántos días llevamos en Puebla sin titular de la Secretaria de Seguridad Pública? Si Ardelio no puede ser Secretario porque no lo dejan pasar en la 4T de AMLO, entonces ¿Qué poblano podrá ser? Mmmmmm. Ya lo fue en el municipio de Puebla, así es que no me lo reprueba, ni Obama.

El Verdugo

«Me robaron la elección»; malditos, defraudadores, desgraciados, ladrones, «mafia del poder», hijos de ya sabes quién. Me parece que así escucho la versión de Gabriel Biestro, después de perder ante Claudia Rivera, la candidatura a la alcaldía de Puebla. El Verdugo dice: Al de Morena, le robaron la elección… ¡Los de Morena!

El Verdugo II:

Toda vez que Carlos Peredo Grau «se le cayó» al gobernador como su Plan B a sucederle ¿Qué tal que tome su lugar Blanca Lilia Ibarra Cadena? Es poblana, destacada, mujer exitosa y ciudadana. El Verdugo dice: Hoy dirá que no, pero…. ¡Yo no sé mañana…!

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

