El INE en Puebla destinará 10 millones 218 mil pesos para la compra de insumos sanitarios, material de protección y sanitización de espacios para la elección del 6 de junio, en la que se deberá portar cubrebocas y sólo se permitirá dos personas por casilla.

Lo anterior, durante un ejercicio de demostración, a cargo del Instituto Nacional Electoral (INE), de la logística y medidas que se deberán seguir, tanto de los funcionarios que estén en las casillas como de los ciudadanos, a fin de evitar que haya un riesgo de contagio de Covid-19 durante el desarrollo de la jornada.

El 6 de junio, previo al ingreso, se tendrá que poner gel antibacterial y en caso de que no tenga cubrebocas se le proporcionará uno en la entrada, ya que habrá 200 piezas disponibles para ello, pero si el ciudadano que vaya a votar no lo quiere usar no se le permitirá entrar.

Ya una vez dentro, se deberá mostrar la credencial de elector y ponerlo en la mesa para que se verifique si se encuentra dentro del padrón nominal y pueda acceder, a fin de tener el menor contacto físico posible entre funcionarios de casilla y ciudadanos.

Además, se tendrá que guardar la sana distancia, tanto antes del ingreso, como fuera y dentro de ellas, por lo que cada persona podrá llevar su propio marcador, así como recibirán gel y una toalla desinfectante para limpiar al momento de marcar las boletas.

Ya una vez terminado este proceso, tendrán que proceder a depositar los votos en las urnas marcadas para ello, que son para alcaldes, diputados locales y federales, posteriormente, podrán recoger la credencial para que sea marcado y se les ponga tinta indeleble en el dedo pulgar guardando la sana distancia.

Por su parte, los funcionarios de las mesas directivas de casilla se encargarán de sanitizar el espacio cada tres horas, o en su caso cuando no haya personas formadas para votar; todo el tiempo portarán cubrebocas, caretas y evitarán el contacto con la credencial y la ciudadanía.

Se destinarán 10.2 mdp para insumos sanitarios

Ante esto, Marco Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó que en oficinas centrales se determinó no hacer toma de temperatura, ya que esto no precisamente podría ser un síntoma de coronavirus, sino de otra enfermedad.

Asimismo, dijo que los 10 millones 218 mil pesos que se destinarán es la suma de las 7 mil 860 casillas que se tendrán instaladas en el estado, ya que por cada una de ellas se estima un costo de mil 300 pesos para cumplir con las medidas de prevención.

Dijo que esta cantidad contempla insumos sanitarios, gel antibacterial, cubrebocas, toallas sanitizantes y demás material que sea utilizado para la limpieza y desinfección de los espacios.

Respecto al líquido indeleble que se usará, explicó que el antecedente es el que se utilizó en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, que era antiséptico, por lo que no generó un riesgo de contagio, de acuerdo con un informe que pidió el organismo electoral al Instituto Politécnico Nacional (IPN).

Finalmente, comentó que debido a que no se permitirán aglomeraciones de personas, el proceso podría generar un retraso en la votación, aunque hay casos de excepción que la ley prevé, que es que hasta que pase el último ciudadano, aun siendo después de las 6 de la tarde, pero si se termina antes de esa hora, se cerrará la casilla.