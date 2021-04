-Publicidad-

Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 afirmaron que no desistirán de su reclamo para que aparezcan sus hijos, ni tampoco aceptarán otra verdad histórica como lo que dio el exgobierno priista, sino la real de los hechos ocurridos hace más de 6 años.

Esto, durante su visita a la capital poblana como parte de las acciones emprendidas por un mes más de su desaparición, en donde señalaron que durante este tiempo “han pasado un calvario”, pues tiene la esperanza de que los estudiantes aún sigan con vida.

Mario César González Contreras e Hilda Hernández Rivera, padres de Cesar Manuel González Hernández, señalaron que es difícil tener a un hijo sin saber algo de él, y que lo último que supieron fue que iría con otros compañeros para conseguir camiones que servirían para trasladar a los que participarían en la marcha del 2 de octubre.

Recordó que en los primeros días de los hechos todos “fueron tratados mal” por los funcionarios priistas, pues nunca tuvieron sensibilidad para ellos y que ello derivó que se «elaborara la verdad histórica” que les querían hacer creer y que se enteraron por medio de la televisión.

Recordaron que son originarios de Huamantla, Tlaxcala, donde igual vivían con su hijo quien eligió la Normal de Ayotzinapa, en Guerrero, para estudiar, lo cual aceptaron y aunque sabían que estaba lejos decidieron apoyarlo porque él tenía el sueño de ser maestro.

“No dejaremos de buscar a nuestros hijos, seguimos con la misma exigencia de la presentación con vida de los 43 muchachos, queremos una pronta respuesta, pero con verdad científica, nosotros nunca vamos a vender a nuestros hijos, por ello seguiremos esperando su regreso”, pronunciaron.

Mencionaron que mucha gente les cuestiona el por qué insisten en el caso, si seguramente los estudiantes ya están muertos, a lo que sentenció que así sean 10 o 20 años, no dejarán de buscar y exigir a las autoridades que sean localizados.

Instituciones estuvieron coludidas

Manifestaron que este hecho solo dejó muestra de lo coludido que ha estado el Estado Mexicano y el Ejército con el narcotráfico, pues todas las instituciones de seguridad tuvieron participación de los hechos ocurridos la madrugada del 26 de septiembre de 2014.

Sin embargo, González Contreras dijo que “desgraciadamente” dentro de las instituciones que están a cargo de las investigaciones sigue habiendo personas que, en su momento, se encargaron de “manosear” y ocultar evidencias de lo que sucedió.

Ya en entrevista, sin mencionar cuántos ni quienes, sostuvo que son la Fiscalía General de la República (FGR), así como al interior de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), permanecen funcionarios del gobierno federal pasado.

Refirió que esto genera que los datos o avances que se vayan generando como parte de la investigación se estén dilatando para que no se concluya, mientras que el Ejército va dando información a “cuenta gotas”, por lo que exigieron que no se permita que haya “trabas” en el caso.

“Esa es la preocupación que tenemos ahorita nosotros, por eso es que vamos a seguir hasta donde el cuerpo nos diga ya no, hemos tenido comunicación constante con el gobierno y hay voluntad política, pero no se ha visto un avance importante, las instituciones no han ido al paso que ha dicho el presidente”, asentó.

Es necesario precisar que en febrero pasado una comisión encabezada por el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, llegó a la Universidad de Innsbruck, en Austria, para comenzar la identificación genética de los 16 restos óseos hallados en la Barranca de la Carnicería, en Guerrero.