Colectivos y activistas animalistas en Puebla marcharon para exigir un alto al maltrato animal tanto en el estado y a nivel nacional, como el caso del perrito Rodolfo Corazón en Sinaloa, por el cual pidieron se castigue al responsable de su asesinato.

Dicha protesta inició alrededor de las 11 de la mañana en el Paseo Bravo, en donde los integrantes de la marcha portaron carteles con fotografías de perros que han sido víctima, así como los nombres de los mismos escritos, seguidos de la exigencia de justicia.

Esto, como parte de una ola de movilizaciones a nivel nacional convocada por organizaciones no gubernamentales defensoras de los animales con los hashtag #JusticiaParaRodolfo y #RodolfoCorazón, por lo que hubo quienes llegaron con sus mascotas, que en su mayoría fueron rescatados.

Al grito de “él no habla, yo si!” y “justicia para Rodolfo”, los manifestantes aprovecharon el evento para recordar los casos de maltrato que se han registrado en Puebla, como el del pitbull apuñalado el año pasado en el barrio de El Tamborcito.

“Ni una Patita menos”, “Huellitas al corazón”, “Si los animales pudieran hablar, la humanidad lloraría” Y “No, no es sólo un perro, es la falta de humanidad y sensibilidad hacia un ser vivo que siente igual que nosotros” fueron algunas de las consignas expresadas durante la movilización por las calles del Centro Histórico.

Igual, aprovecharon para recriminar que a la fecha no se tenga registro de que haya sanciones o penas contra personas que han cometido maltrato a los animales, pues eso muestra la falta de atención a estos hechos, por lo que exigieron una aplicación de la ley real.

Frente al Palacio Municipal, donde hicieron su primera parada, los manifestantes pidieron a las autoridades locales no ser omisas de las quejas que se tienen, pues es una problemática que no es reciente, sino que es de tiempo atrás y no ha sido atendida.

En entrevista, Patricia Lozano Gutiérrez, quien apoya económicamente al refugio de Monti, manifestó que es lamentable que se sigan dando estos casos, pues la gente no entiende que son seres vivos que igual sienten y que deben ser tratados con respeto.

“No sólo es por los que han muerto o sido asesinados por la gente, sino porque no se tiene conciencia, lo que nosotros exigimos que se apliquen las leyes, ya no puede seguir la situación de que no se castigue a los responsables, debe haber un alto ya”, asentó.

Asimismo, afirmó que es necesario que se tengan mayores refugios y centros donde estos animales reciban ayuda y tengan una mejor vida, pues si bien dijo que no tiene un dato de cuántos casos ha habido, siguen siendo presentes.

De igual forma, consideró que las penas que se tienen actualmente deberían ser más severas, pues además de que no se aplican, en su mayoría son administrativas y deberían implicar cárcel.

Es necesario mencionar que los hechos ocurrieron el pasado 12 de abril en Los Mochis, Sinaloa y fueron evidenciados a través de las redes sociales, en donde se viralizaron y ocasionaron una ola de comentarios y acciones en favor del canino que al parecer no tenía dueño.

Rodolfo Corazón fue asesinado con un hacha por un vecino del lugar, quien aseguró que el perro mordió a su pareja, sin embargo, la gente que conoció al canino afirmó que sería incapaz de dañar a alguien debido a que era amoroso y solo buscaba comida.