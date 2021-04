-Publicidad-

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, vino a Puebla a respaldar a los candidatos a diputados federales, en donde pidió a los ciudadanos no desperdiciar su voto, en referencia a Morena a donde se han ido lo peor de los partidos y que ahora son aspirantes.

Esto, en rueda de prensa acompañado de la líder del Partido Acción Nacional (PAN) estatal, Genoveva Huerta Villegas, en donde señaló que está “seguro” que los perfiles que se eligieron para representar al albiazul son los mejores y ganarán.

En su primera visita a la capital, manifestó que es necesario generar un contrapeso en la Cámara de Diputados, donde actualmente la mayoría sólo “son levantadedos” y aprueban “ciegamente” las iniciativas y reformas que manda el Ejecutivo federal.

Refirió que si bien en años pasados era impensable que se diera una coalición principalmente con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pues históricamente fueron opositores, lo hacen por el bien de México, pues antes que ideologías está el país.

Sostuvo que lo “peor” del PRI, PRD y PAN y de toda la clase política fueron reciclados por Morena para postular a candidatos, por lo que hizo un llamado a los poblanos a analizar si quieren seguir apoyando un proyecto sin rumbo o una oposición real.

Al ser cuestionado sobre las acusaciones de militantes en Puebla por la designación de candidaturas, ya que acusaron irregularidades y por las que hay impugnaciones, principalmente en San Andrés Cholula, evitó hablar al respecto.

Asimismo, ante la pregunta de la prensa sobre que los candidatos a diputados federales de la capital se han enfocado en criticar a la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco en lugar de enfocarse a hacer una mejor campaña, señaló que está claro que la presidenta es la “peor que le pudo tocar” a la Angelópolis.

Entre los aspirantes que estuvieron presentes fueron Jesús Morales Rodríguez, por el distrito 7 de Tepeaca; Humberto Aguilar Coronado por el 10 de Cholula; y por el 11 de la capital Carolina Beauregad Martínez, por el 9 Ana Teresa Aranda Orozco y por el 12, Mario Riestra Piña.

Exige se aplique la ley contra Saúl Huerta

- Publicidad -

Por otra parte, Cortés Mendoza exigió a las autoridades que se aplique todo el peso de la ley contra Saúl Huerta, diputado federal morenista de Puebla, acusado de presunto abuso sexual contra un menor de 15 años el pasado miércoles.

El panista manifestó que no basta con que el legislador haya renunciado a la candidatura para buscar su reelección, sino que se le quite el fuero y enfrente la justicia, pues son hechos graves que no pueden quedar impunes.

En otro tema, anunció que desde la dirigencia nacional se promoverá una acción de inconstitucionalidad contra la ampliación de mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Esto luego de que en la Cámara de Diputados aprobaron el tercero transitorio de la reforma al Poder Judicial, por lo que señaló que los ministros fungirán como juez y parte y decidirán si permiten que se consuma “este atropello”.