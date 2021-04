Acusa amenaza de excluirla de apoyo por publicar video

-Publicidad-

Adelina Cabrera Vino, habitante de la cuarta sección de Huitzilan de Sedán, acusó que «servidores de Morena la amenazaron» de ser excluida de un programa de Bienestar si no baja de redes sociales un video en el que manifestó su inconformidad con el gobierno a nivel nacional.

En entrevista con el Movimiento Antorchista, Cabrera Vino dijo que después de haber subido un video en sus redes sociales, ha estado recibiendo amenazas e insultos por parte de los militantes de Morena.

«Me dijeron que nos vendimos porque somos pobres, pero yo le dije que no me han dado nada, y me dijeron que nos debería de dar vergüenza. Yo no le contesté: por qué, si no estoy robando, vergüenza es robar”, expuso.

De acuerdo con la organización, Adelina es una joven, madre de un niño de quien recibe el apoyo de Bienestar, pero está la amenaza de que le retiren el apoyo, así como lo hicieron con el programa de «madres trabajadoras», que cabe mencionar se lo quitaron por no tener credencial ya que es menor de edad.

Agregó que los de Morena solo han estado engañando a la gente y han estado utilizando los programas sociales para convencerlos de que voten por ellos, sin embargo, ellos se están dando cuenta que solo se aparecen a dar apoyos cuando son las elecciones y de ahí se olvidan de la gente pobre.