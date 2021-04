-Publicidad-

En redes sociales, se viralizó la agresión que sufrió una docente de inglés de la preparatoria 5 de la Uaemex en medio de la clase que impartía, cuando fue violentada por su pareja; colectivas han denunciado que la agresión intrafamiliar aumentó en la pandemia.

Los hechos se registraron el miércoles 21 de abril cuando la docente de la preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) impartía su clase vía remota debido a la contingencia de Covid-19.

De pronto, se comenzaron a escuchar gritos masculinos, de quien presuntamente es su pareja, quien incluso la llamó con groserías, al tiempo de gritarle “mi computadora no me la agarras (…) me chingaste el puto botón”.

La mujer pide a su agresor que la deje cortar la clase, al tiempo de decir entre lágrimas con miedo que los jóvenes ya habían escuchado.

Incluso, en pánico solloza «ya voy, ya voy, déjame nada más avisarles», pero el hombre no hace caso, luego, los alumnos, le preguntan a la docente si está bien, pero no hay respuesta.

Fue un alumno quien hizo la publicación para denunciar la agresión, lo que causó indignación en redes sociales, además de que la Uaemex se pronunció en contra de los actos y ofreció apoyo a la docente, así como asistencia legal para denunciar ante la Fiscalía General del Estado de México.

«También se giraron instrucciones para garantizar la seguridad e integridad de la profesora en las instalaciones universitarias«, añadió el documento firmado por el rector Alfredo Barrera Baca.

Asimismo, pidió a la comunidad universitaria y cibernautas a abstenerse de compartir el video con la intención de revictimizar a la profesora quien expresó la necesidad de salvaguardar su intimidad, identidad, autonomía y seguridad de su entorno familiar, social, académico y personal.

Es necesario recordar que, desde el inicio de la pandemia, colectivos en favor de los derechos de las mujeres acusaron que debido a la cuarentena se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar, además de que las víctimas tienen que pasar todo el día encerradas con sus agresores, muchas veces, sin poder solicitar ayuda.

