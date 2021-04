Eternas promesas de campaña y sin castigo a quienes lucraron con anuncios espectaculares

-Publicidad-

Espectaculares contradicciones

Rodolfo Ruiz en su columna La Corte de los Milagros, publicada en E-consulta, indica que aunque la actual administración estatal ofreció meter orden en el asunto de los espectaculares, que en los gobiernos de Rafael Moreno Valle, José Antonio Gali y Guillermo Pacheco Pulido, se autorizaron sin que cumplieran con todos los requisitos y gran parte de ellos en áreas verdes, la verdad es que las acciones realizadas hasta el momento son insuficientes.

Lo peor de todo es que los funcionarios que permitieron y hasta se enriquecieron con esta contaminación visual no sólo no han sido sancionados sino que laboran en el actual gobierno o son sus aliados políticos, como Gerardo Islas Maldonado y Juan Pablo Kuri Carballo.

De los 157 espectaculares con permiso vigente que existían hasta julio de 2019, según el padrón de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, 88 se localizan en áreas verdes, es decir más del 56%. El resto de ubican en inmuebles particulares, puentes vehiculares y pasos peatonales, áreas de estacionamiento y plazas comerciales.

Es cierto que la actual secretaria de Medio Ambiente del estado, la guanajuatense Beatriz Manrique Guevara, ha clausurado algunos anuncios y retirado otros, pero también que los funcionarios y ex funcionarios que otorgaron esos permisos no han sido sancionados, pese a que supuestamente les inició procedimientos administrativos, entre ellos a Óscar Jesús Parra Tay, ex coordinador general de Medio Ambiente y operador político y de negocios del ex dirigente estatal del PVEM, Juan Pablo Kuri.

Otra cosa que la secretaria no ha realizado es revocar los irregulares permisos tramitados en 2019 durante el interinato de Guillermo Pacheco Pulido a favor de empresas como Campos Sonantes SA de CV y Terra 21 Publicidad y Construcción S de RL de CV.

Si no heredero, uno o más aspirantes afines sí le harán falta

Jorge Rodríguez en su columna A Puerta Cerrada, publicada en El Sol de Puebla, indica que la sucesión de gobernador en Puebla comenzará a correr una vez que se extinga el último minuto del domingo 6 de junio, cuando se resuelva el proceso electoral que ahora mismo nos ocupa y se tenga clara la identidad de los personajes que sobrevivan a los comicios intermedios para encarar el siguiente periodo político del estado.

Con la anuencia de Miguel Barbosa o sin ella, los personajes que aspiren a ocupar la silla de gobernador en 2024 darán rienda suelta a sus proyectos, tanto en Morena como en el PAN y hasta en el PRI, y provocarán una cascada de acontecimientos que llevará la efervescencia a todos los rincones, incluidos los tres poderes del estado, así como los principales ayuntamientos.

De manera natural, cada suspirante atraerá adeptos deseosos de trascender al cambio de administración estatal y sumará liderazgos interesados en ocupar posiciones de poder.

Los servidores públicos y representantes populares del presente serán seducidos con la promesa de un futuro esperanzador, al que podrán acceder, por supuesto, siempre que hayan ayudado al precandidato a gobernador en el arduo camino a la meta.

Así vendrá entonces la fragmentación de la clase política, de acuerdo a planes futuristas e intereses personales, y comenzará a menguar de a poco la capacidad de control del mandatario en funciones.

La mayoría de las candidaturas en el PRI son para abrirle camino a Casique rumbo a la elección de 2024

Fermín Alejandro García en su columna Cuitlatlán, publicada en La Jornada de Oriente, indica que aunque en el PRI no se observa el mismo nivel de crispación que hay en el PAN y Morena por la asignación de candidatos, si existe en el tricolor un fuerte enojo por muchas de las postulaciones de aspirantes a alcaldes y diputados, pues la mayoría de los abanderados no fueron elegidos en función de su popularidad o capacidad de hacer una buena campaña proselitista, sino los seleccionaron por ser allegados o incondicionales al legislador local Javier Casique Zárate.

Y es que Javier Casique está construyendo el proyecto de ser el candidato del PRI a gobernador en la sucesión de 2024 y desde ahora, se encuentra articulando una estructura electoral con la mayoría de los candidatos que postuló el tricolor.

Su idea central es que la mayoría de los actuales aspirantes a ediles y legisladores, ganen o pierdan en las próximas votaciones, dentro de tres años repitan como candidatos o se conviertan en promotores de su proyecto de pelear por la titularidad del Poder Ejecutivo.



La Fuenteovejuna de la 4T

Alejandro Mondragón en su columna Al Portador, publicada en Status Puebla, indica que con el Pueblo todo, sin él, nada. La máxima del presidente Andrés Manuel López Obrador que se convirtió en la esencia misma de la Cuarta Transformación.

¿Y las leyes?

Nada, que el pueblo decida.

Y este criterio se aplica para todo:

La instalación de empresas.

Muñoz Ledo, la conciencia de la 4T

Valentín Varillas en su columna La Tempestad, publicada en Status Puebla, indica que en estos tiempos de supuesto cambio político en México, un político de la vieja guardia ha tenido que ser quien le aporte algo de congruencia a esta mal llamada Cuarta Transformación de la vida nacional.

Porfirio Muñoz Ledo les recuerda todos los días a los nuevos valores de la vida pública nacional, que no pueden caer en la tentación de cometer los mismos errores y excesos del pasado.

Que en teoría no son lo mismo y que poco a poco, de manera preocupante, se están convirtiendo en lo que por décadas, tanto criticaron.

El primer destello de dignidad que le vimos a Porfirio, tuvo que ver con la intentona de Morena de no respetar los acuerdos sobre la rotación de la Mesa Directiva de la cámara de diputados.

Cuando le tocaba a un panista ejercer la presidencia, el bloque morenista intentó cambiar las reglas y mantener a uno de ellos en la posición.

Prometer y prometer hasta meter…

Enrique Núñez en su columna Contracara, publicada en Intolerancia Diario, indica que cada elección los candidatos, organismos empresariales, instituciones educativas, agrupaciones civiles, congresos y hasta institutos electorales; se esmeran en empatar agendas y lograr la anhelada “foto de la firma”.

Lo mismo se firman pactos de no agresión, decálogos para reducir la inseguridad, ofertas de participación ciudadana, que compromisos con las mascotas.

La anquilosada práctica priista, que luego reeditó Rafael Moreno Valle con su eslogan “Cumplo o me voy”, lo mismo se hace a puerta cerrada que frente a los medios o en casos extremos, ante un notario público.

Por desgracia esas firmas parecieran de chocolate porque en realidad poco o nada de los acuerdos signados se respeta, vamos, ni siquiera aquellos que cada legislatura ha signado para comprometerse a que las elecciones no contagiaran la discusión parlamentaria ni paralizaran las actividades legislativas.

De los pactos de no agresión, mejor ni hablamos. Las acusaciones, los golpes bajos y el fuego amigo son parte del condimento de cada proceso electoral.

