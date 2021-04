Renuevan dirigencias MC y PAN

-Publicidad-

En septiembre se va Fernando Morales, pero puede quedarse.

En noviembre se va Genoveva Huerta, pero puede quedarse.

Pasando las elecciones, los partidos Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, renovarán a sus dirigencias estatales.

Si bien, ambos, Genoveva y Fernando, tienen la posibilidad de reelegirse otros tres años, lo cierto es que hay corrientes internas que legítimamente buscan la renovación de sus respectivas dirigencias.

Y Genoveva y Fernando, buscan legítimamente, quedarse otros 3 años, para ser factores en la elección de gobernador en el año 2024.

Vamos en orden cronológico.

En septiembre debe renovarse la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano. Aprovechando que Fernando Morales será diputado local, surgen nombres de quienes podrían sucederle.

Graciela Palomares, es la propuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.

Ernesto Guerrero, es el segundo en la estructura estatal.

Alejandro Flores, es candidato a diputado en el distrito 19 y un potencial relevo.

Pasemos al PAN

En noviembre vence el periodo para el cual fue electa Genoveva. Aprovechando que se va de diputada federal, los grupos internos comienzan a ver sucesores:

Marcos Castro y Jesús Saldívar serían las cartas de Eduardo Rivera Pérez.

Eduardo Alcántara y Verónica Sobrado, serían las cartas de Genoveva Huerta.

Mario Riestra Piña, es una otra opción.

Humberto Aguilar Coronado, sería la carta de Marko Cortés.

Ambos panoramas, los naranjas y los blanquiazules, me gustan.

Punto.

He dicho y he escrito.

Lalo Rivera a dar la pelea

La planilla de candidatos a regidores que integró Eduardo Rivera Santamaría, es una muestra de que el aspirante de Fuerza por México, viene a competir por la capital poblana.

Por ejemplo, de los 34 lugares en la planilla, 23 son mujeres, es decir más de la mitad. La mayoría, entre empresarias, líderes, comerciantes y emprendedoras.

Se incluyó a 20 líderes de colonias, gente que trabaja por su gente. A la mayoría de ellas y ellos, los partidos políticos los han utilizado, y terminan por no cumplir sus compromisos.

También están representadas asociaciones civiles de Puebla. Sus integrantes tienen diferente ideología partidista, como panistas, morenistas y otros.

Rivera Santamaría invitó a empresarios de diversas ramas de la producción y el comercio.

El candidato de Fuerza por México en Puebla, está demostrando que no sólo viene al buscar sumar para mantener el registro del partido político; por el contrario, está convencido de dar la pelea por la alcaldía capitalina.

Punto.

He dicho y he escrito.

Ni Obama

En el juego de poder político, el gobernador logró nivelar fuerzas de tal manera que muchas de sus presuntas propuestas, son hoy candidatos a diputados. Pero eso es lo de menos, lo cierto es que en el ambiente se quedó fija la idea de que: Claudia le ganó a su candidato Biestro (la candidatura a la alcaldía poblana). Cierto o falso, del imaginario colectivo esa idea ya no la quita, ni Obama.

El Verdugo

Si la sucesión de gobernador en el año 2024 pasa por Tecamachalco, ahora también pasa por Amozoc. Es «el nuevo pasajero» para la candidatura a gobernador, que se suma a Alejandro Armenta, a Ignacio Mier, a Claudia Rivera. Tiene perfil ciudadano y jurista y su boleto de entrada, está en el distrito local electoral número 12 (Y no precisamente es candidato). El Verdugo dice: Luego no digan que no se los advertí.

De Buena Fuente no es la mejor columna política, pero tiene a los mejores lectores.

