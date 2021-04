-Publicidad-

El colectivo “El Último Pulmón de Puebla” pidió al gobierno estatal ampliar el polígono de Flor del Bosque que será declarado área natural protegida, pues no incluye zonas lotificadas que no tienen actividad inmobiliaria y se pueden recuperar; consulta no fue transparente.

Lo anterior, este domingo, al intervenir un espacio en blanco en el cerco colocado en el zócalo de Puebla debido a su remodelación, donde con el hashtag “#YoPefiero El Bosque”, se pidió a la ciudadanía escribir mensajes compartiendo la problemática de los bosques en Puebla, para pedir a las autoridades proteger estos pulmones en la entidad, no solo de la intervención inmobiliaria, sino de los incendios forestales.

Las activistas Gabriela Cuevas y Lisbeth Díaz señalaron que hay vacíos respecto a la declaración de área protegida de Flor del Bosque, pues el decreto busca proteger mil 507 hectáreas alrededor del lugar, pero expertos, biólogos y urbanistas han hecho notar que en esa área a proteger no se están incluyendo zonas de los bosques lotificadas, pero que no tienen actividad inmobiliaria.

En ese sentido, recordaron que, en noviembre del año pasado, el gobernador Miguel Barbosa Huerta afirmó que comenzaría la expropiación de dichos lugares, pero hasta el momento se desconoce del tema.

Asimismo, hay espacios que no son susceptibles para ser integrados dentro del área de conservación porque no cumplen con las características para ello debido a que hubo intervención de empresas, por lo que las autoridades deben recuperarlas primero para así conservar un mayor tramo.

Consulta debe ser transparentada

Respecto a la consulta del pasado febrero cuando se determinó que el polígono de Flor del Bosque deberá ser área natural protegida, señalaron que le han hecho observaciones al gobierno de Puebla, pues hace falta transparentarla, debido a que no se sabe cuántas personas participaron, ni cómo se tomó en cuenta su opinión para el decreto, por lo que solicitaron información de esto al respecto.

Además, destacaron que la consulta surgió después de movilizaciones con la ciudadanía, pero revisando el decreto de declaración de área natural, se percataron de que hay citas bibliográficas muy antiguas, lo que hace pensar que dicho ejercicio ciudadano fue solo una especie de requisito para mostrar acercamiento.

Recordaron que en febrero, dueños y socios que viven en el fraccionamiento de Haras anunciaron que crearon una fundación con el apoyo de una consultora independiente para desarrollar un plan de manejo sustentable del área, pero se trata de un fraccionamiento privado que está invadiendo un espacio público, desde hace 60 años, por lo que cuestionaron que un privado gestione el área natural de un espacio público, que incluso ya fue cercado, lo cual sigue promoviendo la urbanización de un ecosistema que no puede ser cercado, pues se trata de un conjunto de mesetas, montañas y demás espacios naturales.

Por otra parte, señalaron que también debe haber injerencia en el tema por parte de las autoridades de Amozoc, Cuauntinchán, Tepeaca y Tecali, que también comparte bosques de encinos para que “verdaderamente pueda quedar protegida el área”.